新疆艺术剧院木卡姆艺术团——

本报记者

新疆艺术剧院木卡姆艺术团演出现场。

本报记者 章凯风摄

随着维吾尔族悠扬婉转的音乐响起，表演者陆续登上舞台。舞姿舒展，歌声浑厚，现场掌声不断……日前，2025上合组织国家媒体合作论坛媒体采访团来到新疆艺术剧院木卡姆艺术团，观赏新疆维吾尔木卡姆艺术表演，体验中国少数民族文化艺术的魅力。

演出结束后，塔吉克斯坦“Asia—Plus”媒体集团创始人兼总编辑乌梅德·巴巴哈诺夫赞叹：“如此高质量的精彩演出让人难忘，非常期待这些艺术家能来塔吉克斯坦演出。”

新疆艺术剧院木卡姆艺术团党委书记王陈军介绍，新疆维吾尔木卡姆艺术是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式，包含十二木卡姆、刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆、哈密木卡姆等。由于体系庞大、曲牌绵长，依靠师徒相传、口传心授，难以记诵，该艺术在20世纪40年代一度濒临失传。

为加大保护传承力度，新疆相继成立自治区木卡姆研究室、新疆木卡姆艺术团。2005年，“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”入选联合国教科文组织人类口头和非物质遗产代表作名录。

保护和传承好木卡姆艺术，首先要有好的作品。“日新月异的生活为我们的创作提供了丰富鲜活的素材，木卡姆艺术创作扎根生活、扎根人民，在做好保护传承工作的同时，也实现了活态传承。”王陈军说。

“中国对保护木卡姆艺术投入了很多，保护水平也很高。”吉尔吉斯斯坦《自由之山报》政治经济社会新闻部主任祖尔普卡阿尔·萨帕诺夫赞叹。

在中国，木卡姆艺术不仅是维吾尔族文化艺术的瑰宝，也是中华优秀传统文化的重要组成部分。如今，木卡姆艺术越来越多地登上世界各国的舞台，受到泰国、韩国、马来西亚、印度尼西亚等国家人民的喜爱，成为展示中华优秀传统文化的一张亮丽名片，搭建起世界以艺术交心、以文化交融的桥梁。

离开剧院时，乌兹别克斯坦24电视台总编辑阿卜杜瓦利·赛卜纳扎罗夫意犹未尽。他说：“看到中国人民如何保护和传承民族传统艺术，我深受启发。”

（本报记者刘阳、何昭宇、章凯风、宋静思）

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 11 版）

(责编：贾文婷、徐祥丽)