人民网雅加达5月28日电（记者李培松）5月25日，由联合国全球契约组织与印尼政府联合主办的首届全球企业共建高质量‘一带一路’峰会在印尼首都雅加达开幕。由中资企业格林美集团捐助的中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室和中印尼未来冶金学院，凭借为"一带一路"可持续发展提供人才支撑与科技赋能的前沿理念，被峰会作为联合国契约组织“一带一路”行动平台首个科技与文化合作试点标杆项目向全球发布。

联合国全球契约组织驻华代表刘萌表示，格林美集团与印尼的人才培养项目合作是“一带一路”行动平台上企业推动科技创新与可持续发展的典型案例，体现了“授人以鱼不如授人以渔”的中华智慧，是企业积极践行高质量共建“一带一路”的可持续发展的深刻实践。

威迪亚介绍中印尼未来冶金学院。格林美集团供图

日惹纳哈达图乌拉玛大学校长威迪亚介绍，中印尼未来冶金学院是一个全球领先的专注湿法冶金学科教育、研究与政策制定的先进综合中心，得到中印尼政府的共同支持，由该校与格林美集团联合创办。他表示，这是为培养下一代冶金专业人才做出的开创性努力，目标是通过技术创新、知识融合和可持续发展来加强印尼乃至区域和全球冶金工业，相信这个项目将推动冶金教育和中印尼两国工业可持续发展向前迈出重要的一步。

万隆理工学院校长塔他西普强调，中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室使万隆理工学院在冶金和新能源材料研究领域取得了重大的飞跃，将其作为“一带一路”行动平台标杆前沿项目发布，将促成未来大学与产业之间的更多合作。

中国中南大学副校长郭学益在视频讲话中表示，作为中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室的合作方，中南大学将持续打造服务全球经济社会发展的新质生产力，为高质量共建“一带一路”贡献更多中国智慧、中南力量。

峰会召开前，5月24日上午，联合国契约组织“一带一路”行动平台2025年度高级别指导委员会会议在万隆召开。联合国系统驻华协调员常启德等十余位高级别指导委员参会。会议宣布，增补格林美集团创始人、董事长许开华为高级别指导委员会委员。

许开华向高级别指导委员会会议与会者介绍中国-印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室。格林美集团供图

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