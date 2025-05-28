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爱尔兰拟对以色列非法定居点实施贸易禁令

2025年05月28日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社都柏林5月27日电　据爱尔兰媒体报道，爱尔兰政府27日批准起草一项法案，禁止从以色列在巴勒斯坦领土上的非法定居点进口货物。此举在欧盟成员国中尚属首次。

　　《爱尔兰时报》报道说，法案草案预计于6月提交至议会外交事务委员会审议，议会参众两院预计于今年晚些时候进行表决。

　　爱尔兰副总理兼外交贸易部长西蒙·哈里斯表示，希望其他欧盟国家采取类似措施。他说，爱尔兰“可能是西方世界中率先考虑在该领域立法的国家，真诚希望这能激励其他欧洲国家加入”。

　　欧盟和10多个欧洲国家连日来公开呼吁以色列停止对加沙地带的军事打击并解除封锁，避免事态进一步恶化和引发更严重的人道主义灾难。本月20日，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，欧盟将援引《欧盟-以色列联系国协议》中有关人权的第二条款，启动对该协议的审查。同一天，英国外交大臣拉米说，英国已暂停与以色列的自由贸易谈判。德国总理默茨26日说，以色列在加沙地带的军事行动给平民造成的伤害日益增加，他“已无法理解”以色列当前军事行动的目的。

(责编：徐祥丽、张悦)

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