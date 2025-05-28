5月27日，美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”在得克萨斯州实施第九次试飞。新华社/美联

新华社洛杉矶5月27日电（记者黄恒）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”27日从得克萨斯州发射升空，进行第九次试飞。火箭第一级助推器发生爆炸，火箭第二级飞船虽进入太空，但随后失控。

太空探索技术公司直播画面显示，发射数分钟后，首次重复使用的“超级重型”助推器与飞船成功分离。助推器随后发生爆炸，未能按计划溅落在墨西哥湾。飞船虽进入太空，但也未能按计划部署模拟卫星，且出现燃料泄漏。

太空探索技术公司已确认失去对飞船的控制，预计其残骸将落入印度洋水域。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的火箭助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均设计为可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

在今年1月和3月进行的“星舰”第七次和第八次试飞中，火箭第一级助推器均成功实现发射塔“筷子夹火箭”回收，但第二级飞船都在上升期间快速解体。

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