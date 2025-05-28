打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美“星舰”第九次试飞未能成功

2025年05月28日13:59 | 来源：新华网
小字号

　　5月27日，美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”在得克萨斯州实施第九次试飞。新华社/美联

　　新华社洛杉矶5月27日电（记者黄恒）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”27日从得克萨斯州发射升空，进行第九次试飞。火箭第一级助推器发生爆炸，火箭第二级飞船虽进入太空，但随后失控。

　　太空探索技术公司直播画面显示，发射数分钟后，首次重复使用的“超级重型”助推器与飞船成功分离。助推器随后发生爆炸，未能按计划溅落在墨西哥湾。飞船虽进入太空，但也未能按计划部署模拟卫星，且出现燃料泄漏。

　　太空探索技术公司已确认失去对飞船的控制，预计其残骸将落入印度洋水域。

　　“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的火箭助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均设计为可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

　　在今年1月和3月进行的“星舰”第七次和第八次试飞中，火箭第一级助推器均成功实现发射塔“筷子夹火箭”回收，但第二级飞船都在上升期间快速解体。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部