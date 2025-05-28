近日，由欧美同学会（中国留学人员联谊会）与全球化智库（CCG）联合撰写的国际人才蓝皮书《中国留学发展报告（2024—2025）》由社会科学文献出版社正式出版发行。

欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长刘利民，欧美同学会原副会长、全球化智库理事长王辉耀共同为新书发布揭幕

5月26日，《中国留学发展报告（2024—2025）》蓝皮书新书发布会在欧美同学会举行。欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长刘利民，欧美同学会原副会长、全球化智库理事长王辉耀出席并共同为新书发布揭幕。欧美同学会党组书记、秘书长李民主持新书发布会。社会科学文献出版社党委委员、纪委书记刘德顺，北京市欧美同学会秘书长、一级巡视员郭玉良，欧美同学会党组成员、副秘书长滕剑峰，湖北省欧美同学会专职副会长、秘书长刘来，江苏省欧美同学会秘书长朱军，四川省欧美同学会副秘书长贾超，全球化智库联合创始人兼秘书长、北京市政协委员苗绿，新东方出国部副总裁李浚，以及相关留学人员专家和新闻媒体记者等出席。

欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长刘利民致辞

刘利民在致辞中表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际竞争日益激烈，人才已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标。留学人员作为我国人才队伍的重要组成部分，承担着更加重要的历史使命。世情、国情和留学人员群体发展变化，均对留学人员工作提出较高要求。欧美同学会联合全球化智库编写出版《中国留学发展报告（2024-2025）》蓝皮书，是高举留学报国光荣旗帜，引领广大留学人员助力中国式现代化的具体实践。刘利民向欧美同学会会员和广大留学人员提出三点希望，要弘扬留学报国光荣传统，以实际行动助力中华民族伟大复兴；勇攀科学高峰，助力中国实现高水平科技自立自强；争当行走的中国名片，向世界讲好中国故事，推动中外民间友好交往，让世界感受到中国的魅力和温度。

欧美同学会原副会长、全球化智库理事长王辉耀致辞

王辉耀在致辞中表示，2024年以来，中国高水平对外开放进一步加速。伴随互免签证和过境免签政策扩大，中国与世界之间的人员往来大幅增长，中国学生的出国留学热情持续回升，来华留学生也不断增加，国际教育正在重塑全球交流的纽带。本报告聚焦新时代背景下的中国留学发展趋势，特别关注了“目的地国家的格局更加多元”“人才层次持续提升”“回国发展的意愿愈发增强”三大趋势，既涵盖宏观趋势，也有大量数据和案例支撑，希望为国家政策制定、个人留学规划，以及社会各界理解留学实践，提供专业、可参考的信息支持。未来将继续深耕国际人才和留学发展研究领域，服务国家人才强国战略。

欧美同学会党组书记、秘书长李民主持新书发布会

北京市欧美同学会秘书长、一级巡视员郭玉良致辞

郭玉良在致辞中表示，北京市欧美同学会将在总会的有力指导下，紧密围绕国家和北京发展战略，始终与广大留学人员同心同行，筑牢“留学报国”精神内核，完善“人才引用”赋能机制，打造“留学人员之家”服务平台，进一步发挥好桥梁纽带作用。

社会科学文献出版社党委委员、纪委书记刘德顺致辞

刘德顺在致辞中表示，《中国留学发展报告（2024-2025）》融合多学科知识，展现了跨学科研究的魅力，促进了学术交流与合作。报告基于研究成果，不仅为政府制定留学政策、加强国际人才交流提供了科学建议，也对留学机构的实践工作具有重要指导意义。本书的研创团队汇聚了欧美同学会、全球化智库（CCG）研究人员和留学相关领域专家学者，通过持续追踪研究，填补了中国留学事业领域的部分研究空白，为学术界开辟了新的研究方向，提供了全新的研究视角。

据悉，《中国留学发展报告》是国内较早关注中国留学人员留学发展的研究报告，是社会科学文献出版社“国际人才蓝皮书”系列的重要组成部分，已持续发布了9部。本次出版发行的《中国留学发展报告（2024-2025）》包括总报告、出国留学篇、回国发展篇、专题分析篇四部分，通过详尽的数据分析、权威的政策解读、生动的案例展示，对2024—2025学年中国留学人员出国留学、回国发展进行了较详尽的分析指导，具有较高的参考性、实用性和学术性。

与会人员合影

(责编：徐祥丽、张悦)