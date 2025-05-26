打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届全球企业共建高质量“一带一路”峰会在印尼举行

2025年05月26日10:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达5月26日电（记者曹师韵、李培松）5月25日，首届全球企业共建高质量“一带一路”峰会在印尼雅加达举行。本次峰会由印尼政府主办，联合国全球契约组织“可持续基础设施建设助力‘一带一路’，加速实现可持续发展目标”行动平台等机构联合主办。来自政府、企业、国际组织、学术界、智库及非政府组织的300余位嘉宾与会，共同探讨如何通过高质量共建“一带一路”，推动更具包容性、韧性和可持续的全球经济、环境与社会的协同发展。

联合国副秘书长李军华在视频致辞中表示，可持续的基础设施必须低碳、具备气候韧性且全民共享。这包括建设一体化交通系统，旨在减少气候排放、促进社会包容性并支持区域经济融合。通过遵循可持续发展原则与国际标准，“一带一路”倡议能够为这些目标作出积极而重大的贡献。

联合国全球契约组织总干事桑达·奥吉安博在视频致辞中表示，作为贯通欧亚大陆的重要构想，共建“一带一路 ”倡议堪称人类历史上最宏大的基础设施工程之一。它真正价值不仅在于道路、港口、铁路等基础设施的广泛建设规模，更在于其建设过程中秉持的核心发展理念。联合国全球契约组织“可持续基础设施建设助力‘一带一路’，加速实现可持续发展目标”行动平台呼吁企业制定减碳目标、践行循环经济、加强社区合作，并创新融资机制，共同推动落实联合国可持续发展目标。

峰会期间，多家中外企业与多方合作发布9项成果与倡议，聚焦绿色转型、科技教育、可再生能源、乡村可持续发展及传统医学等重点领域。其中，中国企业信也科技推出“好样的小店”小微店铺帮扶试点项目，计划在中国及东南亚支持1500家小微店铺，助力农业可持续发展、促进就业与民生改善，践行高质量共建“一带一路”。

信也科技目前在印尼开展了两个小微公益项目，精准支持当地社区，体现实际成效：一是在西爪哇省展玉县帮助农具店升级改造，二是在雅加达支持女性创业，推动社区可持续发展。信也科技总裁陈平平在峰会上表示：“‘好样的小店’项目源于我们对小微商户社会价值的长期关注。此次将项目带入‘一带一路’共建国家，希望帮助更多小微企业应对融资难、资源少等经营挑战，提供切实支持。信也科技希望在共建‘一带一路’中积极作为，以爱与行动传播友谊，促进民心相通，助力实现联合国2030年可持续发展目标。”

峰会还启动了“中国—印尼社区可持续发展行动网络”，并发布多项重要成果，包括《高质量共建一带一路：转型金融助力传统行业可持续发展，加速实现可持续发展目标》报告、《全球光伏行业可持续发展联合倡议》《全球企业共建高质量一带一路廉洁合规倡议》《全球传统医学合作与创新发展倡议：构建中医药融合发展新生态惠泽全球》。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部