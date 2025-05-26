人民网雅加达5月26日电（记者曹师韵、李培松）5月25日，首届全球企业共建高质量“一带一路”峰会在印尼雅加达举行。本次峰会由印尼政府主办，联合国全球契约组织“可持续基础设施建设助力‘一带一路’，加速实现可持续发展目标”行动平台等机构联合主办。来自政府、企业、国际组织、学术界、智库及非政府组织的300余位嘉宾与会，共同探讨如何通过高质量共建“一带一路”，推动更具包容性、韧性和可持续的全球经济、环境与社会的协同发展。

联合国副秘书长李军华在视频致辞中表示，可持续的基础设施必须低碳、具备气候韧性且全民共享。这包括建设一体化交通系统，旨在减少气候排放、促进社会包容性并支持区域经济融合。通过遵循可持续发展原则与国际标准，“一带一路”倡议能够为这些目标作出积极而重大的贡献。

联合国全球契约组织总干事桑达·奥吉安博在视频致辞中表示，作为贯通欧亚大陆的重要构想，共建“一带一路 ”倡议堪称人类历史上最宏大的基础设施工程之一。它真正价值不仅在于道路、港口、铁路等基础设施的广泛建设规模，更在于其建设过程中秉持的核心发展理念。联合国全球契约组织“可持续基础设施建设助力‘一带一路’，加速实现可持续发展目标”行动平台呼吁企业制定减碳目标、践行循环经济、加强社区合作，并创新融资机制，共同推动落实联合国可持续发展目标。

峰会期间，多家中外企业与多方合作发布9项成果与倡议，聚焦绿色转型、科技教育、可再生能源、乡村可持续发展及传统医学等重点领域。其中，中国企业信也科技推出“好样的小店”小微店铺帮扶试点项目，计划在中国及东南亚支持1500家小微店铺，助力农业可持续发展、促进就业与民生改善，践行高质量共建“一带一路”。

信也科技目前在印尼开展了两个小微公益项目，精准支持当地社区，体现实际成效：一是在西爪哇省展玉县帮助农具店升级改造，二是在雅加达支持女性创业，推动社区可持续发展。信也科技总裁陈平平在峰会上表示：“‘好样的小店’项目源于我们对小微商户社会价值的长期关注。此次将项目带入‘一带一路’共建国家，希望帮助更多小微企业应对融资难、资源少等经营挑战，提供切实支持。信也科技希望在共建‘一带一路’中积极作为，以爱与行动传播友谊，促进民心相通，助力实现联合国2030年可持续发展目标。”

峰会还启动了“中国—印尼社区可持续发展行动网络”，并发布多项重要成果，包括《高质量共建一带一路：转型金融助力传统行业可持续发展，加速实现可持续发展目标》报告、《全球光伏行业可持续发展联合倡议》《全球企业共建高质量一带一路廉洁合规倡议》《全球传统医学合作与创新发展倡议：构建中医药融合发展新生态惠泽全球》。

(责编：刘叶婷、杨牧)