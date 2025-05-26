5月23日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者胡友松摄

新华社纽约5月25日电 美国总统特朗普25日说，在与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话后，他同意将对欧盟征收50%关税的起征时间从6月1日延至7月9日。

特朗普当天在新泽西州莫里斯顿登上总统专机前告诉媒体记者，冯德莱恩和他通了电话，希望推迟对欧盟征收50%关税的起征时间，以“认真推进”与美方的谈判。

据美国有线电视新闻网等媒体报道，特朗普对记者说，冯德莱恩在通话中告诉他：“我们将迅速聚在一起，看看是否能解决问题。”他在与冯德莱恩进行“非常愉快的通话”后作出延期决定。

欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社发（欧盟供图）

冯德莱恩当天稍早前在社交媒体X上发文说，她与特朗普有一次“好的通话”，但“要达成好的协议，我们需要时间，直至7月9日”。冯德莱恩表示，欧盟准备好“迅速且果断地”推进与美方的谈判。

4月初，美国宣布将对欧盟征收20%所谓“对等关税”，后给予90天暂缓期，以进行美欧贸易谈判，谈判窗口期将于7月9日结束。

特朗普本月23日威胁自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税，远高于美国此前宣布对欧暂缓征收的20%所谓“对等关税”，招致欧盟方面强烈不满并引发资本市场再次动荡。（记者：刘亚南、闫洁）

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