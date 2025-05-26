新华社华盛顿5月25日电 据美国媒体报道，美国总统特朗普25日要求哈佛大学提交全体国际学生的“姓名与国籍”信息。此前联邦法官刚叫停了政府禁止哈佛招收国际学生的行政令。

特朗普25日在社交媒体发文说：“我们必须掌握这些外国学生身份，鉴于联邦政府每年向哈佛拨款数十亿美元，这要求合情合理。”他说：“哈佛为何不公开该校近31%学生来自外国？其中一些国家对美国根本不友好，没有为其学生的教育支付分文，也无意支付。”特朗普同时要求这所常春藤盟校停止向政府申请资助。

美国国土安全部日前宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。哈佛大学随即就这一政策起诉特朗普政府。美国马萨诸塞州联邦地区法院一名法官23日对特朗普政府禁止哈佛大学招收国际学生的政策发出临时限制令，要求在举行听证会之前“维持现状”。

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占该校学生总数的27%以上。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，他们来自140多个国家和地区，其中大多数在攻读研究生课程。

国际学生是美国高校重要资金来源之一。

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