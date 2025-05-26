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“茶和天下·雅集”文化活动在尼日利亚中国文化中心举办

2025年05月26日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾5月25日电 （记者姜宣）24日，由尼日利亚中国文化中心、中外文化交流中心、浙江省文化广电和旅游厅联合主办，浙江省文化馆承办的“茶和天下·雅集——人在草木间，青山绿水茶清香”活动在尼日利亚中国文化中心成功举办，中国驻尼日利亚大使于敦海、尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、浙江省代表团团长黄芸，尼众议院文化和创意经济委员会主席佐克、尼艺术文化旅游和创意经济部常秘亚瓦勒及日本、巴西、土耳其、突尼斯等国驻尼大使或高专，尼文艺机构代表、尼空军汉语班学生、国际学校师生等近300人参加此次活动。

本次活动旨在通过中国茶文化展示、越剧表演等，沉浸式打造“茶和天下·雅集”全球性活动品牌，展示可信可爱可敬的中国形象，促进中尼两国文明互鉴、民心相通。

中国驻尼日利亚大使于敦海致辞。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚大使于敦海致辞。尼日利亚中国文化中心供图

于敦海表示，本次活动以茶为载体，旨在落实去年9月中尼两国元首会晤共识和习近平主席提出的中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，将有力推动两国文明交流互鉴。2026年是“中非人文交流年”，中尼文化交流肩负着促进中尼两国文明互鉴、民心相通的重要历史使命。当前，两国在文化、旅游、教育等领域的合作日益紧密，中方愿持续深化加强相关领域交流合作，促进两国共同发展、世代友好。

黄芸表示，茶与戏是刻在中国人血脉中的文化基因，诚挚欢迎尼日利亚人民来华亲身感受“诗画浙江”的独特魅力，共同谱写中尼文明对话的新篇章。

尼方嘉宾表示，中尼友谊源远流长，如今两国人民更是亲如一家，感谢中方从基础设施建设到文化发展等领域对尼方的巨大支持。中尼文化交流是“和而不同”的最好诠释，是“发展共赢”的真实缩影。中国茶文化传承“和、敬、清、寂”的哲学，与尼日利亚对民族团结、共享文化的追求深度共鸣。中尼友谊植根于对文化遗产、艺术创造力的相互尊重，在全球范围内树立了相互理解、互利合作的典范。

嘉宾们参加茶艺表演。尼日利亚中国文化中心供图

嘉宾们参加茶艺表演。尼日利亚中国文化中心供图

演出前，嘉宾们参观了品茶互动展区、书画展区、浙江文旅图片展区、越剧表演体验展区，他们为中国茶文化的博大精深和中国茶回味无穷的清香点赞，并称赞中国艺术家通过创作《凤凰花开》和《国家清真寺印象》等作品所体现的对尼日利亚人民的深情厚谊。

越剧表演组图。尼日利亚中国文化中心供图

越剧表演组图。尼日利亚中国文化中心供图

舞台上，艺术家们为表演了《市集》《凤求凰》《扬鞭催马运粮忙》《十面埋伏》《紫竹调》《桑园访妻》《烟雨江南》等越剧选段、竹笛独奏、琵琶独奏和重奏节目。表演期间，代表团还为嘉宾献茶并赠送绘有中尼花卉的团扇。精湛的茶道和绘画技艺、悦耳动听的歌声赢得观众一致好评。

观看演出后，其他国家嘉宾也均表示，感谢中国代表团不远万里来到尼日利亚传递友谊，感谢中方为大家提供近距离感受中国文化独特魅力的宝贵机会，有机会一定要到中国去走一走、看一看。

嘉宾合影留念。尼日利亚中国文化中心供图

嘉宾合影留念。尼日利亚中国文化中心供图

(责编：刘叶婷、杨牧)

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