人民网华沙5月25日电（记者禹丽敏）布达佩斯消息：日前由中国作家协会支持，布达佩斯中国文化中心与中国文学读者俱乐部联合主办的“我与苏童面对面”读者见面会在布达佩斯中国文化中心举办。中国当代著名作家苏童亲临现场，与来自中匈两国的一百余位文学爱好者展开了一场跨越国界的深度交流。

活动现场。布达佩斯中国文化中心供图

活动伊始，布达佩斯中国文化中心主任金浩致欢迎辞。他对苏童不远万里来到匈牙利与当地读者面对面交流表示诚挚感谢，并向热情参与活动的观众表示热烈欢迎。中国文学读者俱乐部发起人、著名汉学家、翻译家宗博莉·克拉拉（Zombory Klára）担任主持人，与苏童进行了深入浅出的有趣对话。两人围绕苏童的笔名、家乡、作品、创作理念、文学语言与现实生活的关系等话题展开交流，现场气氛热烈，台下不时传来欢声笑语。

在读者互动问答环节，现场听众踊跃提问，话题涵盖苏童的写作历程、作品的历史背景、人物塑造乃至他对当代社会现状与其作品内容关联的看法。

活动现场。布达佩斯中国文化中心供图

活动最后进入“苏童佳句译文比赛”的颁奖环节，苏童亲自为3位优胜参赛者颁发获奖证书，对他们通过文字传递文学之美的努力给予高度肯定。

活动结束后，读者们纷纷捧着《妻妾成群》《米》《黄雀记》等作品排队获取苏童签名。

活动现场。布达佩斯中国文化中心供图

5月26日，由苏童同名小说改编的电影《红粉》将在“影像亚洲中国电影放映周”放映。届时，苏童也将亲临现场，与影片导演李少红、摄影指导曾念平共同参与互动交流。

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