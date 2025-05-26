人民网华沙5月25日（记者禹丽敏）布达佩斯消息：2025中国旅游文化周暨中国非遗旅游文创展日前在匈牙利首都布达佩斯民族学博物馆拉开帷幕。来自中国和匈牙利政府机构、中东欧地区的文旅企业及媒体等百余位代表出席了开幕式。

匈牙利国家旅游局法律与治理支持部门主管西拉吉·绍博尔奇博士致辞。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

匈牙利国家旅游局法律与治理支持部门主管西拉吉·绍博尔奇在致辞中表示，近年来，匈中两国在经济、文化和旅游领域的联系日益紧密，中国已成为匈牙利最重要的客源国之一。目前，布达佩斯与中国七座城市建立了直飞航线，成为了中东欧地区与中国航空网络连接的重要枢纽。西拉吉说，值此中欧建交50周年之际，本次活动不仅是一场文化与旅游的盛会，更是连接匈中友谊、合作与互信的桥梁。

中国文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄致辞。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

中国文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄指出，举办中国旅游文化周旨在展现当代中国文化和旅游产业发展的活力，向世界阐释推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，以实际行动践行全球文明倡议。为更多欧洲游客走进中国、感知中国创造更加便捷有利的条件，提供更加丰富多样的选择。

当天活动中还将举行中国—中东欧旅游高质量发展对话、文旅推广和洽谈会以及重点项目海外交流对接活动，围绕市场拓展、产品升级、项目资源共商共建共享等展开深入研讨，共同探讨文旅产业国际合作新模式，拓展行业出海新路径。

本次旅游文化周由中国驻布达佩斯旅游办事处、中国商务部投资促进事务局欧洲代表处、新华社欧洲总分社共同主办。为期三天的活动还包括中国非遗旅游文创展、“茶和天下·雅集”、中国北京“故宫以东”图片展等一系列配套文化体验项目。

“茶和天下·雅集”茶艺展示。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

嘉宾参观中国非遗旅游文创展。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

(责编：刘叶婷、杨牧)