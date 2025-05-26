新华社万象5月25日电（记者马淮钊 赵旭）老挝巴特寮通讯社日前发表题为《美国关税壁垒或将给全球经济带来重创》的评论文章。文章摘要如下：

美国关税壁垒可能提高美国进口商品成本，导致国际贸易减少。美国主要贸易伙伴将因价格上涨而面临商品需求减少的问题，美国消费者也将面临商品价格上涨以及货币贬值和购买力下降等问题。

美国的做法可能招致一些贸易伙伴的关税反制，更大规模的贸易战将扰乱全球生产链。国际货币基金组织评估，如果关税壁垒全面实施，未来几年全球经济可能损失约7%的国内生产总值（GDP）。

老挝向美国出口的商品数量较少，主要是农产品和纺织品。美国政府关税政策将通过老挝的主要贸易伙伴对老挝产生影响。如果这些国家的经济发展因美国关税壁垒而放缓，对电力、矿产和农产品等老挝商品的需求将会减少，尤其是面向泰国和越南出口的老挝电力行业。

此外，如果老挝的贸易伙伴受到贸易增长放缓的影响，老挝进口商品如机械、原材料和消费品的价格可能会上涨，这将增加老挝人民的生活成本。老挝引进外资特别是能源和基础设施领域的投资可能减少，这将导致老挝经济发展放缓并加剧老挝的贫困。

设立关税壁垒对世界各国来说都是威胁和剥削，欠发达国家也无法置身事外。这是不负责任的行为，同时也破坏了全球经济体系。

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