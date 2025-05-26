新华社布达佩斯5月25日电 题：从长城到多瑙河，旅游文化牵起中匈关系新纽带

新华社记者陈浩 康逸 陈颖

2025中国旅游文化周暨中国非遗旅游文创展25日在匈牙利首都布达佩斯的民族学博物馆落下帷幕。一系列来自中国的非遗代表性项目以及文创产品，让众多参观者沉浸式体验中国传统技艺与东方美学。

文创展公众开放日吸引大批当地观众驻足流连，其中不乏对中国文化怀有浓厚兴趣的文旅从业者。西多尼亚在布达佩斯经营着一家艺术品商店。她在接受记者采访时感叹：“去年，我就是在这家博物馆参观了中国瓷器、纺织与丝绸艺术展览，令我难以忘怀。”

“我代理许多欧洲高端餐具和家居品牌，今年开始正式代理中国陶瓷。”西多尼亚说，“这些作品不仅有实用价值，更是艺术品。比如说这里的一个茶壶，你能看出它凝聚了工艺与想象力，完全手工制作，宛若瑞士手表一样精致，从中能感受到它的千年传承。”

正在匈牙利罗兰大学中文系学习的研究生扬卡告诉记者：“非遗展是一种非常有创意、也非常有效的文化传播方式，通过展品传递背后的故事和哲学思想，能够帮助我们真正理解这些艺术和技艺蕴含的深层含义。”

扬卡说，这场展览展示了当代艺术家如何回溯历史，并用现代方式重新加以演绎。希望更多匈牙利年轻人能一起来探索这个展览，感受文化的温度。这是各国年轻人都应该思考的课题：如何拥抱自己的文化遗产。

中国旅游文化周期间还举办了中国－中东欧旅游高质量发展对话、文旅推广和洽谈会以及重点项目海外交流对接活动，以及“茶和天下·雅集”、中国北京“故宫以东”图片展等系列配套文化活动。

匈牙利国家旅游局法律与治理支持部门主管西拉吉·绍博尔奇说，旅游文化是跨越国界的语言，它不仅连接旅行的目的地，更拉近了人们思想与价值观的距离。匈牙利和中国都有着热情好客的传统，两国游客通过分享旅行体验和文化活动，增进了彼此的感情。

西拉吉说，置身于民族学博物馆这一充满独特文化气息的场馆中，深切感受到了文化与旅游的力量能够跨越山海。这次活动让匈牙利公众有机会更加深入地了解中国的传统文化、茶文化以及非遗艺术之美，为匈中友谊发展奠定了更坚实的基础。

(责编：崔越、张悦)