新华社阿布贾5月25日电（记者杨喆）“茶和天下·雅集——人在草木间，青山绿水茶清香”活动24日在尼日利亚首都阿布贾举办。近300名各界嘉宾“以茶会友”，感受中国茶及越剧等文化元素的魅力。

活动现场，嘉宾参观了品茶互动展区、书画展区、浙江文旅图片展区和越剧表演体验展区，中国艺术家还表演了越剧选段、竹笛独奏、琵琶独奏和重奏节目。

中国驻尼日利亚大使于敦海在致辞中表示，尼日利亚留学生在中国学习茶艺与戏曲，并展示尼日利亚音乐与舞蹈文化，中国志愿者在尼日利亚推广汉语与茶文化，并学习当地的语言与文化。中方愿持续深化中尼文化、旅游、教育等领域交流合作，促进两国共同发展、世代友好。

浙江省代表团团长黄芸在致辞中说，欢迎尼日利亚人民来华亲身感受“诗画浙江”的独特魅力，促进中尼文明对话。

“在许多国家、许多文化中，人们都喜欢喝茶。”尼日利亚艺术文化旅游和创意经济部常务秘书穆赫塔尔·亚瓦莱说，中国通过茶文化促进和谐，加强人与人之间的互相交流，尼方将支持与茶文化有关的活动，并推动相关合作交流。

本次活动由尼日利亚中国文化中心、中外文化交流中心、浙江省文化广电和旅游厅联合主办，浙江省文化馆承办。

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