新华社伦敦5月25日电 题：“里斯本丸”沉没了，但人性之光永不沉没

新华社记者吴黎明 郑博非

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，英国也计划在8月举行对日战争胜利纪念日活动。在此背景下，一段曾鲜为人知的历史，因一座纪念碑、一部纪录片而被更多热爱和平、珍视中英友谊的人们所铭记。

1942年10月，日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本，该船途经浙江舟山附近海域时被美军击中，日军不但不及时施救，反而射杀逃生人员，造成800多人遇难。生死关头，舟山东极渔民一次次划着小舢板冲入枪林弹雨，先后救起384名战俘。这一无畏壮举，成就中英人民共同历史记忆中的感人篇章。

今年5月20日，“东极渔民营救英俘纪念碑”揭幕仪式在浙江省舟山东极青浜岛举行，18名从英国远道而来的“里斯本丸”英军战俘后代参与见证。他们中的一些人是第一次踏上这片拯救父辈的土地。

“这座纪念碑如同一座桥梁——连接过去与现在，连接中国与英国，连接悲痛与团结。”英国“里斯本丸”纪念协会主席、“里斯本丸”幸存者托马斯·西奥多·琼斯之孙安东尼·琼斯说。

三天之后，即5月23日，由中国国家电影局和中国驻英国大使馆主办的2025“中国电影节”在伦敦开幕，开幕式邀请“里斯本丸”战俘家属等近200名嘉宾，共同观看纪录片《里斯本丸沉没》。

这部历时8年拍摄的纪录片，抢救性寻访事件亲历者及其后代、历史学者，挖掘出大量珍贵历史文献和影像资料，让这段历史得以在大银幕上重现。当83年前发生的一幕幕历史细节呈现在观众面前时，人们被中国渔民的朴素善举深深打动。

这次营救行动并非有组织的军事协同，而是普通百姓的道义抉择。为了抢救落水的战俘，东极渔民连夜出海，用小舟救人。由于语言不通，双方只能用手势和眼神交流。东极渔民尽管自身缺衣少食，仍将仅有的米汤、咸鱼和草药送给战俘。英军士兵在日记里写道，“中国渔民塞给我的烤番薯，是战俘营3年里最温暖的食物……”

中国驻英国大使郑泽光在电影节开幕式上说，回望那个战火纷飞的年代，中英两国人民并肩作战抗击法西斯侵略者，付出了巨大牺牲，为赢得世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。舟山渔民冒着生命危险营救英军战俘的义举，是两国人民在战火中结下深厚友谊的有力证明。

英国纪录片制作人朱利安·阿尔坎塔拉参加了电影节开幕式，他的叔叔约瑟夫·维奥托罹难于那艘被击沉的战俘船上。阿尔坎塔拉说，影片“填补了我们认知中一个巨大空白”，“我们只知道他是在一艘被击沉的船上，但除此之外我们一无所知。直到这部纪录片出现，我们才第一次有机会了解关于他和其他人到底经历了什么。”

英国《泰晤士报》评价，这部影片记录了“一段关于勇气与同情心的故事，是一部非凡而独特的影片”；《卫报》称其为“一部以深切同理心讲述英国战时悲剧的纪录片”。英国媒体能给出这样的评价，足见83年前的善意依然能打动人心。

5月15日，英国议会下议院议员柯尔斯廷·沙利文在发言中提及“里斯本丸”号事件，以及将在中国舟山群岛举行的纪念仪式，并邀请下议院领袖露西·鲍威尔对此发表官方声明。鲍威尔回应说，这场悲剧“需要被铭记”。

83年过去，当年参与救援的渔民都已离世，但他们展现出的勇敢和善良永远不会消失。近年来，“里斯本丸”号上一些英国战俘的后代，不远万里来到中国纪念先辈，并与施救渔民的后代相见。在英国，每逢“里斯本丸”号沉没周年纪念日，参加过二战的老兵家属和一些社会人士也会举行纪念活动。

历史远去了，又从未远去。中国渔民的义举，见证了中英两国人民在战火中结下的深厚友谊。“里斯本丸”沉没了，但人性之光永不沉没，人们对善意与友谊的感知跨越山海，五洲皆同。5年前，当最后一位参与救援的渔民林阿根去世的时候，英方幸存者的后人发来唁电说：“他为世界留下的遗产，包括勇气、英雄主义和一个人在面对人类最恶劣暴行时所能施予的善。”

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