新华社耶路撒冷5月25日电（记者冯国芮 王卓伦）据以色列媒体25日报道，在新一轮针对加沙地带的军事行动中，以色列国防军计划在未来两个月内控制加沙地带75%的面积，并将加沙地带约200万巴勒斯坦平民集中迁移至该地三个区域。

以色列《国土报》援引以军知情人士的话报道，自3月18日以军恢复对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事行动以来，以军已在加沙地带部署5个师、数万名士兵，目前已控制加沙地带约40%的面积。根据作战计划，以军将在占领区拆除哈马斯的军事与行政设施并长期驻扎。

据报道，以军计划将加沙地带的巴勒斯坦平民集中迁移至该地带北部的加沙城、中部的难民营和南部的马瓦西地区。以军此轮大规模转移和集中安置巴勒斯坦平民的行动旨在对哈马斯施加最大压力，迫使其接受以方设定的谈判条件。

以军25日发表声明说，以军总参谋长扎米尔在视察加沙地带期间表示，当前战事并非“无止境的战争”。以军正按计划推进，哈马斯指挥体系已遭重创，其继续掌控加沙地带的能力已被严重削弱。

《国土报》报道说，自扎米尔担任以军总参谋长以来，以军在战术上发生重大转变。以军使用更强火力，集中打击哈马斯的军事与行政设施，同时继续摧毁其地下隧道网络。报道援引以军知情人士的话说，加沙地带民众目前依然高度依赖哈马斯。以军认为，若能在人道援助发放过程中绕开哈马斯，将削弱其财政基础和治理能力。

《以色列时报》报道说，以军承认在打击哈马斯的行动中造成“附带伤亡”，军方估计平均每打死1名哈马斯武装分子，约导致3名平民死亡。报道称，为避免哈马斯“截留”国际援助，以色列与美国合作建立了新的加沙地带人道物资分发机制。首批4个由美方安保公司独立操作的援助站将于26日投入运行，每个援助站每周最多可服务30万人，巴勒斯坦家庭每5日可领取一批口粮。

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