5月25日，军人在赞比亚首都卢萨卡参加非洲日纪念活动。新华社记者 彭立军 摄

新华社卢萨卡5月25日电（记者彭立军）赞比亚首都卢萨卡25日举行隆重活动，纪念“非洲日”并缅怀为非洲民族解放事业作出贡献的先辈们。赞比亚总统希奇莱马、政府官员、军队代表、各国驻赞比亚使节等出席活动并向象征赞比亚独立的自由雕像敬献花圈。

希奇莱马在当天发表的声明中缅怀为非洲大陆解放事业作出奉献的先驱，称他们的远见卓识和英勇奋斗为非洲独立、团结开辟了道路。他呼吁非洲各国重新坚定对泛非团结精神的承诺，携手推动非洲实现和平、安全与可持续繁荣。“在团结与繁荣的梦想触手可及之时，非洲不能因冲突而分裂。”

1963年5月25日，非洲联盟前身“非洲统一组织”成立，将5月25日定为“非洲日”。

5月25日，军人在赞比亚首都卢萨卡参加非洲日纪念活动。新华社记者 彭立军 摄

5月25日，军人在赞比亚首都卢萨卡参加非洲日纪念活动。新华社记者 彭立军 摄

5月25日，军人在赞比亚首都卢萨卡参加非洲日纪念活动。新华社记者 彭立军 摄

5月25日，赞比亚总统希奇莱马（中）在首都卢萨卡参加非洲日纪念活动。新华社记者 彭立军 摄

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