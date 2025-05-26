人民网华沙5月25日电 （记者禹丽敏）布达佩斯消息：5月24日，“2025影像亚洲中国电影放映周”在匈牙利首都布达佩斯成功开幕。中国驻匈牙利大使馆参赞孙杰、匈牙利国家电影局局长帕尔、布达佩斯中国文化中心主任金浩等约400名中匈各界友好人士参加了开幕式。

中国驻匈牙利大使馆参赞孙杰致辞。中国驻匈牙利大使馆供图

孙杰表示，中匈两国不仅在政治、经济领域合作日益紧密，在文化艺术方面也愈趋繁荣。本次活动是中匈两国国家电影局通力合作的良好典范，充分展现了中匈两国在电影艺术领域合作的巨大潜力，将为双边文化合作注入更多新的活力。

匈牙利国家电影局局长帕尔致辞。中国驻匈牙利大使馆供图

帕尔表示，去年习近平主席对匈历史性国事访问期间签署的中匈两国电影领域合作文件为两国电影交流奠定了坚实的基础。匈国家电影局愿以电影周为平台，进一步同中方加强电影领域合作，在电影节展、人才培养、政策交流方面深化交流，促进民心相通。

开幕式结束后，全场嘉宾共同观看影片《好东西》并参加了电影座谈分享会。各位嘉宾与现场观众热烈交流，从不同文化视角展开对话，在思想碰撞中探寻中匈电影艺术的精髓。这场跨越国界的艺术对话，既展现了电影与文学交融的无限可能，更架起了一座连接东西方电影文化的心灵之桥。

观影现场。中国驻匈牙利大使馆供图

电影周于5月25日至30日在匈牙利乌拉尼亚国家电影院举办，展映《抓娃娃》《好东西》《唐探1900》《红粉》《阿Q正传》《追月》《本命年》《流浪地球2》八部中国影片，汇集经典电影、热门大片以及新品佳作，展现出当代中国电影的丰富面貌与艺术深度，也折射出中国社会的多元与活力。

本次活动由中国国家电影局、匈牙利国家电影局、中国驻匈牙利大使馆、中国电影资料馆、布达佩斯中国文化中心、北京电影学院共同支持，期间还将举办“电影与文学”主题读书会等丰富的配套活动，著名导演谢飞、王垚、李少红、乔梁以及著名作家苏童等也将亲临现场。

观影现场。中国驻匈牙利大使馆供图

(责编：刘叶婷、杨牧)