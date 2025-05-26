人民网吉隆坡5月25日电 （记者刘慧）为迎接“国际茶日”、弘扬中华优秀传统文化，吉隆坡中国文化中心联合紫藤文化企业集团于5月24日在吉隆坡中国文化中心成功举办“茶和天下·浓情端午雅集”活动。活动以茶为媒、以节为桥，将中国茶文化与端午节丰富的民俗传统有机融合，吸引约300位文化爱好者及广大民众踊跃参与，在馥郁茶香与浓浓节庆氛围中共度了一场雅韵十足的文化盛会。

“六席十二味，一席一世界”的品茗雅集别具匠心。六组茶席各围绕一款精选中国茶，由资深茶人依据茶性灵活演绎泡法，营造更具深度与互动的品茗空间。参与者在专业引导下细品香茗，聆听茶语，于一盏茶汤中领悟时光流转与人文沉淀。

在主题分享环节，马来西亚国际茶文化协会理事萧慧娟带来《南洋药材百子柜里神奇药引——安徽老六安茶》的分享，结合历史记载与在地实践，讲述老六安茶在南洋中医药文化中的独特地位。随后，马来西亚中医师暨针灸联合总会副总会长陈柔静博士以“端午养生习俗之保健密码”为题，分享了融合节气养生与传统智慧的中医理念，令听众受益匪浅。

文化互动体验环节设置非遗漆扇、水墨画、香道、五彩绳等文化体验区，配合古琴悠扬演奏，营造一场集雅致与趣味于一体的文人雅集。观众在动手参与中感受中华非遗技艺之美，沉浸于温润含蓄的东方文化气韵。

活动还特别设立茶事展览区，展出各类茶具、茶叶及相关艺术品，配合茶艺师现场讲解与冲泡，让参与者在视觉与味觉的双重体验中更直观地感受中国茶文化的魅力。同时，“万里茶道”与“端午节日文化”图片展以图文并茂的形式，带领观众回望历史、品读节俗的源远流长。

主办方亦同步推广“茶和天下”主题精品旅游线路，展示中国多地茶乡的人文风貌与生态资源，向马来西亚民众传递“以茶观中国、以旅赏文化”的独特体验方式。现场派发端午粽子，传递节日祝福，弘扬中华文化的温情与包容。

吉隆坡中国文化中心主任韩宁表示，希望以茶为媒、以节为桥，让马来西亚民众在五感体验中亲近中华文化，感受“茶和天下”所传递的和美理念。她强调，中华文化所蕴含的礼仪精神与养生智慧，值得被更多人了解与分享。

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