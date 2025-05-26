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2025年第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第五届“汉语桥”世界小学生中文秀德国赛区决赛举行

2025年05月26日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林5月25日电（记者郭梓云）由中外语言交流合作中心主办，中国驻德国大使馆协办，鲁尔都市孔子学院承办的第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第五届“汉语桥”世界小学生中文秀德国赛区决赛于5月24日在杜伊斯堡市圆满落幕。来自全德各地中小学、孔子学院推荐的22名中小学选手同台竞技，以流利的中文表达和精湛的中华才艺，展现了对中国语言与文化的热爱。百余名专家、汉语教师、孔院学生、汉语爱好者现场观摩了比赛。

现场合影。鲁尔都市孔子学院供图

现场合影。鲁尔都市孔子学院供图

中国驻德使馆大使夫人史玲、中国驻杜塞尔多夫总领事馆昌海涛代总领事、杜伊斯堡市副市长埃德尔特劳特·克拉布恩等嘉宾出席赛事。

史玲指出，中文是全世界使用人数最多的语言之一，它承载了中华民族数千年的历史和深厚的文化底蕴，是世界了解中国的“金钥匙”。她鼓励所有参赛者“结交更多中国朋友，以中文为翅膀，追寻不负韶华的青春梦想"。

埃德尔特劳特·克拉布恩表示：“‘汉语桥’不仅是语言能力的竞技场，更是中德友谊的纽带。杜伊斯堡与武汉自1982年缔结为姐妹城市以来，始终是两国合作的典范。我们为能再次承办这一赛事深感自豪。”她强调，学习中文的年轻人正在为未来搭建理解的基石，与超过十亿人展开对话。

鲁尔都市孔子学院执行经理乐苏珊表示，从经济合作到人文交流，杜伊斯堡始终是中德关系的先行者。“汉语桥”的举办，正是这种精神的延续。

本届比赛分为中学生组“追梦中文，不负韶华”与小学生中文秀“快乐中文”两大主题，通过主题演讲、知识问答、才艺展示环节全面考察选手的语言能力与文化素养。

选手黄永杰在比赛中。鲁尔都市孔子学院供图

选手黄永杰在比赛中。鲁尔都市孔子学院供图

选手黄晓蕾在比赛中。鲁尔都市孔子学院供图

选手黄晓蕾在比赛中。鲁尔都市孔子学院供图

经过精彩激烈的比赛，来自汉堡的黄永杰（DE WOLFE Hugo）荣获本届比赛中学生组一等奖。他将代表德国参加今年夏天在中国举办的“汉语桥”全球总决赛。而来自汉堡的黄晓蕾（DE WOLFE Magaret）荣获本届比赛中文秀一等奖。她将代表德国参加今年夏天在中国举办的“汉语桥”中文秀全球总决赛。

鲁尔都市孔子学院中方院长张明尧表示，本届选手在语言应用与跨文化理解方面令人惊喜。他们不仅热爱中文，更通过实践将语言转化为沟通的工具。他总结出德国赛区中小学生学习中文的三大共性特征：浓厚兴趣、长期坚持及在华经历，充分证明汉语教学激发兴趣、创造环境至关重要。他还介绍了“德国青年使者交流计划”，通过暑期学校、实习、文化体验等活动，为德国青少年提供沉浸式学习环境。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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