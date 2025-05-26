新华社科威特城5月25日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装25日说，2024年7月至2025年5月，美国和以色列对也门红海沿岸三个港口的空袭造成近14亿美元的直接和间接经济损失。

胡塞武装控制的也门红海港口管理局当天在荷台达港举行的新闻发布会上说，荷台达、萨利夫和伊萨角三个港口遭到以色列和美国的连续空袭，导致超过13.87亿美元的各类损失。

据报道，联合国人道主义事务协调厅驻也门办事处主任玛丽亚·罗萨丽娅·布鲁诺率领的联合国代表团出席了发布会。

红海港口管理局说，空袭严重破坏了港口的民用基础设施，包括码头、吊机、电站、发电机以及多个物流设施。此外，用于卸载食品、救援物资和医疗物资的浮动码头、拖船和仓库也在空袭中被毁。

红海港口管理局表示，尽管遭到严重破坏，三个港口仍在持续运营，以确保向数百万也门民众供应基本生活物资。该机构已就空袭事件向多个国际组织递交报告，并警告袭击可能引发食品安全、公共卫生和国家经济等方面的严重后果，呼吁国际社会立即提供重建援助。

美国和以色列曾对胡塞武装控制地区发动多轮空袭，以回应胡塞武装方面的导弹与无人机袭击。5月6日，美国与胡塞武装达成停火协议。据胡塞武装声明，与美方达成“初步谅解”不会影响其对巴勒斯坦的支持。连日来，胡塞武装多次袭击以色列本土。

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