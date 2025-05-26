新华社法兰克福5月25日电 通讯｜法兰克福龙舟赛促进中外民间体育文化交流

新华社记者单玮怡 马悦然 袁亨瑞

“龙舟运动让我非常喜爱的一点是，大家都是朋友，我们就像一个大家庭在一起欢庆，赛龙舟让我们更加紧密地联系在一起。”德国法兰克福皮划艇俱乐部1913协会第一主席托马斯·马科尔24日在法兰克福龙舟赛现场对新华社记者说。

5月24日，人们在德国法兰克福美因河上参加第二届法兰克福国际龙舟友谊赛。新华社记者 张帆 摄

法兰克福位于德国西部美因河畔。当天上午，美因河上鼓声雷动，浪花飞溅，观众欢呼声此起彼伏——第二届法兰克福国际龙舟友谊赛在此拉开帷幕，为这座城市带来一场融体育竞技与文化交流于一体的民间盛会。

尽管语言不同、文化各异，来自德国、法国、意大利、美国等国的17支参赛代表队在鼓点与观众此起彼伏的呼声中挥桨奋进，劈波斩浪。每一次冲刺，每一次反超，现场观众都会爆发出雷鸣般的掌声。

5月24日，人们在德国法兰克福美因河上参加第二届法兰克福国际龙舟友谊赛。新华社记者 张帆 摄

“本届赛事举办的初衷，就是为中德民间交往架起友谊之桥，为中外人文交流注入新活力。”中国驻法兰克福总领事黄昳扬在接受记者采访时说，赛龙舟作为端午节重要习俗，兼具体育竞技与文化象征双重意义，不仅展现了中华民族团结拼搏、勇往直前的精神风貌，更为促进中外文化交流和民心相通发挥着独特作用。

来自美国的两支“欢乐之船”参赛队选手年龄都在60岁以上，斗志昂扬的“银发军团”吸引许多观众为其加油喝彩。“我们在比赛中结识新朋友，体验新生活，这就是我们参赛的热情所在。”教练乔恩·戴尔告诉记者，“这里的氛围极具感染力。”

5月24日，演员在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛期间表演中国陕西神木杨家将战鼓。新华社记者 张帆 摄

对于已参加了20多年龙舟赛的马科尔来说，团结奋进、拼搏争先的龙舟精神已经深深刻入脑海。“当龙舟比赛开始时，所有选手奋力击水，肩并肩划向终点。我真的很喜欢这种精神。”

德国乌尔姆多瑙龙队教练玛丽亚·罗兹说，她的队伍已连续两年参加法兰克福国际龙舟友谊赛。“我们既体会到努力拼搏的喜悦，也在比赛中深刻地感受到体育竞技和文化交流的相互促进。”

5月24日，湖北省演艺集团演员在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛期间表演舞蹈。新华社记者 张帆 摄

赛场周边还举行了各国传统歌舞表演，让观众体验多元文化。中国民族舞蹈演员衣袂飘飘，动作优雅；德中青年舞团以精湛的技巧、流畅的舞步和精心设计的舞台效果在现场掀起热潮；中国特色乐器神木杨家将战鼓、马头琴、竹笛、古筝等轮番上阵；印度尼西亚传统舞蹈、柬埔寨高棉古典舞蹈和泰拳表演都引来观众阵阵喝彩。

5月24日，观众在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛期间欣赏印度尼西亚传统舞蹈。新华社记者 张帆 摄

此外还设有中外美食摊位、传统文化互动体验区、亲子休闲区等，吸引了众多当地市民家庭和游客参与。“我原本以为这只是一场体育赛事，没想到我们不仅能欣赏文艺表演，还能品尝中国特色小吃。”法兰克福市民伊德温·鲁珀特兴奋地说。

5月24日，观众在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛期间欣赏柬埔寨高棉古典舞蹈。新华社记者 张帆 摄

“我们很欣喜地看到，许多去年参赛的队伍今年依然积极报名参赛。作为主办方，期待一年一度的国际龙舟友谊赛越办越好。”赛事主办方法兰克福美龙龙舟运动文化协会会长林鸿方说。

5月24日，人们在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛期间表演泰拳。新华社记者 张帆 摄

5月24日，人们在第二届德国法兰克福国际龙舟友谊赛赛场周边设置的美食摊位购买美食。新华社记者 张帆 摄

(责编：崔越、张悦)