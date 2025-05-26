2025上合组织国家媒体合作论坛开幕式前，与会嘉宾进行交流。

本报记者 蒋雨师摄

2025上合组织国家媒体合作论坛上的与会嘉宾。

本报记者 章凯风摄

2025上合组织国家媒体合作论坛现场。

本报记者 张武军摄

媒体合作有利于各国人民福祉

上海合作组织副秘书长 索海尔·汗

乌鲁木齐是东西方文明的交汇处，丝绸之路在此经过，历史上各国在此交流思想、交换商品、开展贸易。这里洋溢着的开放合作的精神，与本次论坛“共建美好家园 共创繁荣未来”的主题相得益彰，与上合组织倡导的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的精神也是一致的。

上合组织从2001年成立以来，已经成为具有权威性和广泛影响力的地区性合作平台。在上合组织的大家庭里，媒体起到了至关重要的作用。媒体不仅是社会发展的镜子，更是人民之间相互理解的桥梁。加强媒体之间的合作，是上合组织工作的重点任务之一，有利于各国人民福祉。

推进媒体交流与合作，必须开展经常性的信息交流，在各国主流媒体和平台之间打造内容交换的平台，客观、真实、平衡地报道各种消息。此外，还需要重视人才，特别是青年人才的培养，为他们创造开拓眼界和增长知识的空间。

今天，世界所面临的共同挑战需要我们协调行动，通过对话来加强互信和理解。上合组织国家媒体合作论坛应该形成一种机制，加强立场、行动的协调，共同深入讨论媒体合作的方向。相信上合组织国家的主流媒体能够实现这一使命。

新疆正以开放自信之姿拥抱世界

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区人民政府主席 艾尔肯·吐尼亚孜

新疆是古丝绸之路的重要节点和“一带一路”核心区。新疆经济社会高质量发展，“稳”的基础更加牢固、“进”的动能不断增强、“新”的质效大幅提升，一个更加成熟、便捷、友好的大市场正在加速形成。今天的新疆，对外贸易蓬勃发展，开放的大门越开越大。作为丝绸之路繁华盛景的见证者、亲历者、受益者，新疆积极落实共建“一带一路”倡议，坚定不移扩大高水平对外开放。

我们进一步创新开放型经济体制，中国（新疆）自由贸易试验区建设交出一周年满意答卷；我们不断提升对外开放层级，高质量举办第八届中国—亚欧博览会，签约总金额达6100亿元；我们持续扩大外贸“朋友圈”，与全球213个国家和地区进行贸易往来，2024年过境中欧（亚）班列1.64万列、同比增长14%，外贸进出口总额达4351.1亿元，增速位居全国前列。

新疆的高质量发展和高水平开放，离不开媒体的参与和支持，离不开彼此的真诚沟通、务实合作。近年来，新疆积极推动与各类媒体交流合作，邀请海内外媒体机构来疆交流研讨、参观采访。去年，我们成功主办第六届世界媒体峰会。新疆正以开放自信之姿拥抱世界。

上合组织国家媒体合作论坛，是各国媒体对话沟通和思想碰撞的重要平台，更是文化交融与深化合作的广阔舞台。我们热忱欢迎大家多来新疆走一走、看一看，希望大家把亲眼看见、亲耳听到、亲身感受到的真实新疆介绍给更多的人，让国际社会更加全面、客观、公正地了解新疆。

加强上合组织国家之间人文交流

哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会副主席 阿利舍尔·穆卡占

上海合作组织是一个具有很高威望的国际组织，哈萨克斯坦为上合组织的发展作出了巨大贡献。媒体合作，是上合组织国家合作的重要内容之一，哈萨克斯坦近年来推进媒体改革，出台了一系列法律法规，抵制虚假信息传播，与国外媒体合作程度不断加深。

哈萨克斯坦愿与各国分享本国的真实信息。哈萨克斯坦国家通讯社用6种语言对外发稿，包括汉语、土耳其语等。哈萨克斯坦专门有一家新闻媒体报道中亚地区新闻，并运营很多项目，促进中亚地区的文化融通。我们与国际主流媒体和地区媒体的合作也如火如荼。哈萨克斯坦经常举行中亚地区的媒体峰会，邀请来自中国、俄罗斯和中亚五国的新闻记者共同参与。

媒体合作的一个重要方向，是加强上合组织国家之间的人文交流，签订有关的合作备忘录。哈萨克斯坦愿与所有上合组织成员国、观察员国、对话伙伴开展合作。去年，哈萨克斯坦与中国一些主流媒体签订了合作备忘录，同塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的主流媒体也签订了类似的文件。

哈萨克斯坦在媒体领域对上合组织国家持开放态度，愿意在一个安全、公正、平等的媒体空间开展合作，讨论更多国际倡议，同时愿与各方共同探讨更多合作项目。我们相信，在媒体空间进行良性的交流互动将造福于各国人民。

走在时代前列的媒体担当

新华通讯社副社长 袭艳春

“走在时代前列”，是习近平主席在上合组织成员国元首理事会第二十三次会议上对上合组织的评价。

世界越是风云激荡，越需要上合组织发挥建设性作用；舆论越是纷繁嘈杂，越需要上合媒体汇聚理性强音。

“上海精神”与“和合”理念都强调求同存异、合作共赢。上合组织从最初6个创始成员扩大为如今涵盖26个国家的“大家庭”，前行的每一步，都经由上合媒体的合力传播，化作生动鲜活的上合故事、“和合”故事。让我们继续大力弘扬“上海精神”，讲好“和合”故事，让上合声音在国际舆论场形成声势，让上合主张在世界舞台愈发响亮。

上合组织框架下地区安全、经贸投资、科技创新等各领域合作成果丰硕，为媒体开辟了广阔的报道空间。应继续挖掘生动案例，以笔触记录各国客商穿梭展会的热切脚步，用镜头定格项目建设拔节生长的奋进图景，借话筒传递从合作中受益的动人声音，让各国受众都能看见“合作”不只是文件里的抽象概念，更是红火日子的实在奔头。

上合组织每个国家都是一本独特的典籍，等待被世界阅读、理解，需要媒体搭建起跨越国界的交流渠道。积极推动媒体间交流合作，捕捉上合组织国家人文交流中的温暖瞬间、文化碰撞中的精彩火花，以媒体友好互动带动人文合作深入发展，必将推动各国人民在情感上相互贴近、在心灵上产生共鸣，夯实上合组织国家关系发展的民意基础。

深化媒体合作 传递真实信息

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长 梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫

本次论坛为上海合作组织国家媒体深化合作、加强交流创造了优秀平台。媒体合作特别是国家级媒体间合作，为亚欧非地区协同发展创造了共同空间。我们需要建立有效的媒体间合作机制，向读者分享世界的真实情况。

2024年7月，习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上发表重要讲话，提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”。这一倡议，致力于实现世界的和平与发展，推动构建更加公正合理的国际秩序，得到了各方热烈响应。

近年来，共建“一带一路”倡议为我们带来了“钢铁驼队”。正在建设的中吉乌铁路就是其中重要的组成部分，构建了联通亚欧的交通物流通道。在这一倡议下，中方为吉方提供了资金支持，建设新能源基础设施和水电站，帮我们提升工业水平，保障粮食安全，这对地区发展非常重要。

正因如此，媒体从业者正在积极行动，向世界报道共建“一带一路”倡议为共建国家带来的巨大福祉。特别是上合组织国家媒体，需要真实、客观地向全世界讲述这一倡议为地区民众带来的巨大福祉。但我们仍面临挑战，其中之一就是虚假信息的传播。我们可以定期交换大数据分析等技术，通过媒体提高公众识别信息的能力。我们也需要建立多语种信息中心，传递真实信息，同虚假信息和不良报道进行斗争。

在上述领域，吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社非常希望同上合组织国家媒体特别是主流媒体加强合作，构建面向未来的媒体合作公共空间。

以媒体力量汇聚上合力量

中央广播电视总台副台长 齐竹泉

上合组织成立24年来，把不同社会制度、不同文明传统、不同发展模式的国家聚合在一起，打造了新型国际关系的上合样板，演绎了构建人类命运共同体的生动实践。

从上合组织到金砖国家再到全球南方，从“上海精神”到构建人类命运共同体，再到三大全球倡议，在习近平主席擘画引领下，新时代中国始终致力于增进各国人民共同福祉，推动人类社会作出正确历史抉择。我们应以此次论坛为契机，高举“上海精神”旗帜，聚力建设“五个共同家园”，携手开创上合组织更加光明的发展前景。

媒体合作在当今时代尤为重要。媒体传播信息、传递情感、传承文化，是实现国与国互美互鉴、民与民相知相亲的重要纽带。上合组织成立以来，取得的一项项催人奋进的成就，发生的一幕幕感人至深的故事，等待着上合国家媒体进一步去挖掘、去讲述、去传播。我们应通过多种形式的人文交流和媒体合作，协力打造“上合话语”、共同发出“上合声音”，一起讲好建设“五个共同家园”的感人故事。

作为具有重要影响力的国际一流新型主流媒体，中央广播电视总台一直为建设美好上合家园积极贡献力量。我们愿与上合组织国家媒体在联合制播、内容交换、共办活动、人员往来、技术应用、影视交流、媒体产业等各个方面深化务实合作，以媒体力量汇聚上合力量，助力发挥上合组织在世界格局演变中的重要作用。

为弘扬“上海精神”凝聚传媒力量

外交部欧亚司参赞 崔国杰

今年是上合组织成立的第二十四个年头。这些年来，上合组织始终秉持“上海精神”，不断巩固成员国政治互信，大力推进各领域务实合作，成功探索出一条新型国际组织的发展道路，为促进世界和平与发展、维护国际公平与正义作出无可替代的贡献。在百年变局加速演进的大背景下，上合组织作为践行真正的多边主义重要平台的战略价值愈发凸显。

中方是上合组织发展的坚定参与者和推动者。自去年7月接任上合组织轮值主席国以来，中方提出“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，围绕“上合组织可持续发展年”主题，以习近平主席提出的建设上合组织团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”为目标，筹划了100余项政治、安全、经贸、人文等领域活动，目前几十项活动已经顺利开展。今天各国媒体界代表齐聚的盛会，正是中方主席国活动的重要一项。

媒体合作是上合组织合作的重要组成部分，为推动各国关系发展、沟通民心民意、深化理解互信、促进文明交流发挥了积极作用。面对新形势、新挑战，希望媒体继续加强交流、密切合作，勇担重任、凝心聚力，为构建更加紧密的上合组织命运共同体贡献力量，做“上海精神”的推介者、“上合故事”的讲述者、公平正义的守望者，为弘扬“上海精神”、凝聚传媒力量达成更多共识，为天津峰会的成功举办贡献正能量，让上合组织命运共同体的理念日益深入人心。

发挥媒体在建设“五个共同家园”中的作用

中国外文局副局长 于运全

2024年7月，在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上，习近平主席提出把上海合作组织打造成团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的共同家园，为新形势下上合组织发展指明了方向。随着新技术加持和文化赋能，媒体在推动各国人民心灵相通方面发挥着越来越重要的作用。

“上海精神”自始至终贯穿着上合组织的发展历程，是上合组织为世界和平发展贡献的独特智慧。上合组织国家媒体应坚定不移秉持弘扬“上海精神”，加强对话、增进互信、凝聚共识。特别是针对域外国家的不实认知，要加强自主叙事，同更多认同“上海精神”的媒体同行和智库研究机构携手并进，彰显团结协作的“上合力量”。

上合组织国家地跨亚欧非三大洲，孕育了精彩纷呈的“上合故事”。在不同文明交流互鉴的过程中，媒体发挥着不可替代的重要作用。应鼓励更多青年记者、内容创作者、短视频平台等参与上合组织国家人文交流的创作实践，使“上合故事”更加鲜活、立体、生动，真正走进人心、跨越文化壁垒。

上合组织走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范。应进一步深化域内国家媒体务实合作，加强内容共制、平台共建、数据共研；叙事策略上应更注重互动传播、情感共鸣、青年语言。同时，应借助人工智能等新兴技术推进“数字上合+媒体合作”创新实验，打造多语种智能内容平台，助力上合声音精准触达更广泛的国际受众。

（本版文字由本报记者于洋、阿尔达克、张晓东、宋静思、李欣怡、白阳、强薇采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 11 版）

(责编：袁勃、张悦)