——上合组织国家媒体齐聚中国共商合作

本报记者 张晓东 李欣怡

与会嘉宾在2025上合组织国家媒体合作论坛上，阅读《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》。

本报记者 章凯风摄

与会嘉宾在论坛上专心听会。

本报记者 张武军摄

论坛主旨发言环节现场。

本报记者 蒋雨师摄

2025上合组织国家媒体合作论坛现场。

本报记者 张武军摄

5月23日，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余名主流媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂，共商合作。

与会嘉宾表示，媒体作为信息传播的重要渠道，在增进相互了解、促进文化交流、推动务实合作等方面发挥重要作用。各方应积极弘扬“上海精神”，不断深化各方面合作，为维护地区和平稳定繁荣、共同推动构建上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

深化区域合作 推动人文交流

本次论坛由人民日报社与新疆维吾尔自治区人民政府联合举办，设置开幕式、媒体对话会、青年文化交流营启动仪式等环节。与会嘉宾认为，本次论坛契合了上合组织深化区域合作、推动人文交流的时代命题，为上合组织国家媒体开展对话交流、增进民心相通搭建重要平台。

新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞表示，上合组织历经24年发展，构建起世界上幅员最广、人口最多的区域性国际组织，充分彰显了“上海精神”的强大生命力、凝聚力和吸引力。举办此次论坛，对于讲好上合故事、传播上合经验，构建更加紧密的上合组织命运共同体具有重要意义。

人民日报社社长于绍良表示，上合组织始终秉持“上海精神”，不仅成为欧亚大陆的“稳定锚”，更为完善全球治理体系贡献了“上合方案”。人民日报社始终高度重视与上合组织国家媒体务实合作，愿与各国媒体一道，深入开展对话交流，积极促进各国民心相通，为上合组织高质量发展贡献更多力量。

上海合作组织副秘书长索海尔·汗表示，媒体合作对增进上合组织国家相互了解、促进民心相通发挥重要作用。通过媒体合作论坛等机制，上合组织国家媒体将建立更加紧密的合作关系，推动文明互鉴不断迈上新高度。

“本次论坛为上合组织国家媒体搭建公开对话的平台，我对此表示真诚感谢。希望这一活动能够机制化举行，让媒体界人士深入交流、畅所欲言，获取前沿信息。”哈萨克斯坦腾格里新闻网总编辑艾苏丹·库利什马诺夫在接受本报记者采访时表示。

埃及《消息报》总编辑乌萨马·赛义德表示，本次论坛为上合组织国家媒体合作拓宽路径，各方应当加强合作，利用本次论坛增进交流，对上海合作组织发展进行客观真实的报道。

讲好上合故事 汇聚理性声音

当前，媒体技术发展日新月异，传播形式不断推陈出新。与会嘉宾认为，上合组织国家媒体要深刻把握传媒业态变革趋势，抓住融合发展机遇，以务实行动共担媒体责任，为上合组织发展营造良好舆论环境。

人民日报社副总编辑崔士鑫表示，本次论坛是人民日报社首次聚焦上合组织举办的媒体合作论坛，希望与会各国主流媒体共同讲好上合故事，将上合组织国家媒体合作论坛打造成为上合组织国家媒体合作的一块“金字招牌”。

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫认为，针对共建“一带一路”等报道中存在的虚假信息，上合组织国家主流媒体需加强合作，提升大数据和媒体数据分析手段和技术，帮助公众增强辨别虚假信息的能力。

“乌中两国媒体合作具备良好基础和巨大潜力。我们同中方媒体签署了合作备忘录，致力于进行内容共享，共同培养年轻记者。”乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫说，中国出版物在中亚地区广受欢迎，中亚国家媒体希望同中国媒体开展更广泛合作。

中国外文局副局长于运全表示，要鼓励更多青年记者、内容创作者、短视频平台等参与上合组织国家人文交流的创作实践，使“上合故事”更加鲜活、立体、生动，跨越文化壁垒，真正走进人心。

伊朗《德黑兰时报》总编辑穆罕默德·萨菲认为，上合组织国家媒体需加强互联互通，建设地区媒体网络，促进上合组织国家媒体机构与人员的直接交流合作，并制定定期对话机制，通过人工智能和翻译技术等克服语言沟通障碍。

蒙古国记者协会执行主席额尔德尼毕列格·包勒尔图勒嘎表示，希望与其他上合组织国家媒体在联合制播、内容交换、技术应用、媒体产业等各个方面继续深化务实合作，以媒体合作汇聚上合力量。

弘扬“上海精神” 凝聚发展共识

论坛开幕式上还发布了《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》。报告显示，成员国民众广泛认同“上海精神”，对深化国家间各领域合作充满期待。与会嘉宾表示，要以真实、客观、公正的报道，弘扬“上海精神”，凝聚发展共识，增进上合组织国家人民相知相亲。

新华通讯社副社长袭艳春表示，世界越是风云激荡，越需要上合组织发挥建设性作用，为全球治理贡献稳定力量。上合组织框架下地区安全、经贸投资、科技创新等各领域合作成果丰硕，为媒体开辟了广阔的报道空间。

“在百年变局加速演进、国际形势动荡变革之际，当今世界尤其需要大力弘扬‘上海精神’。”中央广播电视总台副台长齐竹泉表示，应当通过多种形式的人文交流和媒体合作，协力打造“上合话语”，共同发出“上合声音”，一起讲好建设“五个共同家园”的故事。

“上合组织国家在经贸、科技、文化、安全、机制建设等方面拥有广阔合作空间。”巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻主编穆罕默德·阿萨迪表示，媒体人要以真实、客观、公正的报道，阐释好上合组织国家合作的宗旨以及在维护多边主义和促进开放型世界经济发展中的重要作用。

中国电力建设集团有限公司党委副书记姚焕表示，中国电建将积极参与全球能源绿色低碳转型和基础设施互联互通，用实际行动践行绿色发展理念，不断为建设更加美好的上合组织家园贡献力量与智慧。

中国航空集团有限公司党组副书记、总经理王明远介绍，近年来中航集团持续拓展对中亚、西亚和俄罗斯等地区国家的航线，加大与中亚、中东等市场伙伴的合作，今年还将陆续开通至塔什干、阿拉木图航线，在中国与上合组织国家之间搭建更多空中桥梁。

外交部欧亚司参赞崔国杰表示，自去年7月接任上合组织轮值主席国以来，中方围绕“上合组织可持续发展年”主题，筹划了100余项政治、安全、经贸、人文等领域活动。面对新形势、新挑战，希望上合组织国家媒体继续加强交流、密切合作，为构建更加紧密的上合组织命运共同体贡献力量。

（本报记者章凯风、李明参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 10 版）

(责编：袁勃、张悦)