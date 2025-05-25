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中越国际联运旅客列车时隔五年恢复开行

2025年05月25日19:01 | 来源：新华网
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　　新华社南宁5月25日电（记者黄浩铭、黄凯莹）25日，T8701次列车从南宁站驶向河内，这标志着时隔五年，中越国际联运旅客列车恢复开行。

　　恢复开行的南宁站至河内（嘉林）站间国际旅客列车北京时间每天18:05从南宁站始发，经凭祥铁路口岸出境，次日6:30抵达河内（嘉林）站；每天22:20从河内（嘉林）站始发，次日10:06抵达南宁站。北京西站至河内（嘉林）站间国际旅客列车每周四、周日16：05从北京西站始发，旅客到达南宁站接续T8701次前往河内（嘉林）站；每周二、周五从河内（嘉林）站始发，旅客到达南宁站接续前往北京西站。

　　目前这趟列车车票仅支持线下方式购买，可在桂林北、南宁、崇左、凭祥站等车站售票窗口持护照购票。旅客需提前办理纸质签证或准备免签材料，在中国凭祥、越南同登口岸车站分别办理通关业务。

　　车内广播用中文、越南语、英语播报，全列均为软卧，每个软卧包厢容纳4名旅客。夕发朝至的开行时间能节省旅客晚上住宿成本，尤其适合跨境旅游、经商等出行。

　　列车乘务长张华盛介绍，中越两国铁路轨距存在差异，但这趟国际列车能实现过境不换车通行，原因是在越南段线路采用了“套轨技术”，使两种不同轨距的列车能在同一条线路上行驶。

　　据介绍，2009年1月1日起，中国南宁至越南河内（嘉林）站间国际旅客列车开行，2020年2月初，中越国际旅客列车临时停运。

　　今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。双方将发挥中越铁路合作联委会机制作用，有效落实跨境标轨铁路合作项目政府间协议，推动中越跨境标准轨铁路联通。

(责编：胡永秋、袁勃)

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