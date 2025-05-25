新华社布鲁塞尔5月25日电 综述｜共同谱写中国—中东欧国家经贸合作新篇章

新华社记者林浩 康逸 钟雅

5月22日至25日，主题为“向新 向实 向未来”的第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江省宁波市举行。来自中东欧14国和其他9个国家的展商以及众多国际机构的嘉宾济济一堂，以经贸为媒，共同谱写务实合作新篇章。

近年来，中国与中东欧国家合作不断“向新”“向实”。

自2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.8%，中国自中东欧国家进口年均增长7.4%，均高于同期中国对外贸易增速。2024年，双边贸易额达1423亿美元，创历史新高，同比增长6.3%。另据不完全统计，中国对中东欧国家投资规模迄今已超过240亿美元。

“中国—中东欧国家博览会为中东欧国家打开了一扇通往中国广阔市场的窗口。” 波黑莫斯塔尔博览会市场总监达米尔·哲巴说。

如今，越来越多中东欧国家产品借合作“东风”走进中国市场，为中国消费者提供丰富的优质产品，也为中东欧国家企业创造新的发展机遇。截至目前，中东欧14国已有126种农食产品获得对华准入，累计注册3430家境外农产品企业。

互联互通是畅通合作通道、实现联动发展的关键。近年来，中国与中东欧国家互联互通持续增强，大型基础设施项目以及绿色和数字产业合作正成为中国和中东欧国家合作亮点。

匈塞铁路建设进展顺利、中欧陆海快线建设积极推进、中东欧国家成为中欧班列重要通道和目的地……为中国和中东欧国家合作提供联通便利。

中国—中东欧国家博览会斯洛文尼亚展位负责人拉娜·什瓦布说，斯洛文尼亚科佩尔港与宁波港的紧密合作令人印象深刻。这样的互联互通不仅极大方便两国间的物流运输，更成为连接中国与中东欧国家市场的重要枢纽。

中国完备的产业体系和创新技术与中东欧国家绿色化、数字化转型需求互补，合作潜力巨大。近年来，中国企业在电动汽车、动力电池制造等绿色创新领域不断深化与中东欧国家合作。

斯洛文尼亚和斯洛伐克共同担任本届博览会的主宾国。斯洛伐克投资与贸易发展局官员告诉新华社记者，斯洛伐克正积极与中国企业开展合作，发展新能源汽车产业，在此次博览会上斯洛伐克也重点展示其先进的汽车制造技术。斯洛文尼亚经济、旅游和体育部国务秘书马特夫兹·弗兰盖则表示，斯洛文尼亚与中国在汽车等领域合作潜力巨大，正积极探索与中国电动车制造商合作。

当前国际格局深刻变化，全球经济发展挑战及不确定性增多，中国与中东欧国家的合作为双方携手应对挑战提供了契机。中国的高质量发展与高水平对外开放，让中国同包括中东欧国家在内的世界各国深化互利合作，共享发展机遇，为世界经济注入更多稳定性和确定性。

多位中东欧国家政商界人士期待与中国加强合作。率团参加中国—中东欧国家博览会的保加利亚副总理阿塔纳斯·扎菲罗夫表示，保加利亚高度重视与中国的关系，期待与中国深化经贸合作。弗兰盖表示，今天的世界比以往任何时候都更需要合作，斯洛文尼亚愿与中国建立长期互信的合作关系。什瓦布表示，希望中国与中东欧国家携手创造未来。

(责编：胡永秋、袁勃)