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2025年“汉语桥”中文比赛韩国预选赛举行

2025年05月25日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔5月25日电 （记者莽九晨）24日，2025年“汉语桥”中文比赛韩国预选赛在首尔举行。中国驻韩国大使戴兵、韩国国会议员高旼廷、首尔孔子学院院长李浚植、韩国人文社会总联合会理事长魏幸复以及来自韩国各地的中文教育机构负责人、友好团体代表和大中小学参赛选手共200余人参加活动。

比赛开幕式上，参赛选手们与到访中韩嘉宾合影留念。汉语桥俱乐部首尔中心供图

比赛开幕式上，参赛选手们与到访中韩嘉宾合影留念。汉语桥俱乐部首尔中心供图

戴兵在比赛开幕式上致辞表示，中韩建交33年来各领域合作交流实现跨越式发展。教育交流是双边关系的重要组成部分，为双方语言教育带来发展机遇，中文教育在韩国也取得快速发展，中文已成为链接中韩友好的重要桥梁和纽带。“汉语桥”比赛是国际中文教育领域最具影响力的品牌活动，多年来吸引了大批韩国优秀选手参加，并取得优异成绩。希望通过本次“汉语桥”比赛，进一步增进双方理解互信，拉紧民间友好纽带，为推动中韩关系发展作出新的更大贡献。

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

高旼廷表示，中国是韩国的重要近邻，友好交流历史源远流长。随着两国关系的不断发展，越来越多的韩国民众开始学习中文。希望通过“汉语桥”中文比赛为两国友好培养更多优秀人才，推动韩中关系取得更大发展。

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。汉语桥俱乐部首尔中心供图

2025年“汉语桥”中文比赛韩国预选赛由中国驻韩国大使馆与韩国现代中国研究会联合主办，汉语桥俱乐部首尔中心、首尔孔子学院、HSK韩国事务局承办，共有60余名大中小学生选手参加比赛。本次比赛以“天下一家”为主题，分为演讲环节、问答环节和才艺展示环节。经过激烈角逐，来自顺天乡大学的郑茶云、韩国观光高中的全银妃、西仁川高中的郑守然、唐村小学的崔丞琉、九曲小学的郑明洙等五名选手分别获得大、中、小学生组冠军，将代表韩国选手赴华参加全球总决赛。

本次比赛的获奖选手们合影留念。汉语桥俱乐部首尔中心供图

本次比赛的获奖选手们合影留念。汉语桥俱乐部首尔中心供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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