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第四十届马六甲龙舟文化节暨2025“庆端午·赛龙舟”隆重开幕

2025年05月25日15:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡5月25日电 （记者章念生、刘慧）为庆祝端午佳节，弘扬中华优秀传统文化，进一步促进中马民间文化交流与民心相通，第40届马六甲龙舟文化节25日上午在马来西亚马六甲州隆重开幕。此次活动由马六甲州政府主办，马六甲龙舟促进会与郑和·朵云轩（马六甲）艺术馆联合主办，吸引了来自世界各地的游客与嘉宾参与，现场节庆气氛浓厚。

马六甲龙舟促进会会长周志明表示，龙舟节已在马六甲扎根超过四十年，不仅成为当地弘扬中华传统的重要文化品牌，也逐渐发展为具有国际影响力的民间体育文化盛会。此次游龙舟活动共有来自中国及马来西亚的13支队伍参加。

此外，今年特别新增的马拉松式龙舟赛及女子组赛事备受瞩目。龙舟竞速赛将于6月21日至22日在马六甲河火热开赛，目前已经吸引超过70支队伍参赛。

马方主办单位透露，龙舟文化节不仅被列入马六甲州政府的重点旅游项目，更是马中文化交流、人文互鉴的典范。马六甲将继续以龙舟为媒、文化为桥，深化共建“一带一路”背景下的民间合作与文化交融。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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