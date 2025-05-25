5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

新疆广播电视台/丝路视听讯（记者 史文雄 拜宇 逯勇航）：5月22日下午，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见了出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍了有关情况。自治区党委副书记、兵团政委何忠友参加会见。

5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

马兴瑞代表中共新疆维吾尔自治区委员会和自治区人民政府，欢迎各位嘉宾到来。他说，上合组织以“上海精神”为引领，树立了构建新型国际关系的典范。今年是上合组织“中国年”。为落实习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的重要倡议精神，近期中国相关部门和新疆围绕加强上合组织国家合作，联合举办了多项活动，取得了丰硕成果。举行此次媒体合作论坛，必将推动各国加强媒体友好交流和务实合作，为上合组织发展营造良好舆论生态。近年来，新疆完整准确全面贯彻新时代中国共产党的治疆方略，统筹发展和安全、开放和安全，推进反恐维稳法治化常态化，紧贴民生推动高质量发展，积极扩大高水平对外开放，各项事业成效有目共睹。美西方一些势力罔顾事实，肆意炮制“强迫劳动”“种族灭绝”等弥天大谎，企图实现其“以疆制华”图谋。希望中外媒体朋友秉持客观公正立场，深入认识新疆、了解新疆，向国际社会展示更多中国新疆真实面貌。

上合组织副秘书长索海尔·汗表示，中国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就。中国新疆作为“一带一路”核心区，与上合组织多个成员国接壤，近年来彼此交流合作日益频繁，已成为开展区域合作的重要桥梁。媒体在各国经济社会发展中承担着重要职责，中国媒体为服务国家发展发挥了积极作用。在当前复杂动荡的国际局势下，加强上合组织国家媒体合作，有利于更好维护社会秩序、推进和谐发展。“上海精神”具有巨大价值，在促进各国相互理解和尊重、解决共同面临问题中发挥了重要作用。上合组织希望借助中国新疆，进一步加强各国发展与合作。

哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会、乌兹别克斯坦国家通讯社、塔吉克斯坦“亚洲快讯”媒体集团、吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社、俄罗斯劳动报相关代表发言表示，上合组织有效促进了地区安全稳定和繁荣发展，在国际舞台上影响力与日俱增。上合组织高度重视加强媒体合作。举行此次论坛，通过坦诚、开放和建设性的讨论，有助于在当前国际形势下，为解决区域性关键问题找到有效方案。期待通过此次论坛，进一步深化各国媒体间交流合作，携手抵制虚假信息，构建共同信息空间，更好促进民心相通，为构建更加公正和稳定的国际秩序贡献力量。

人民日报社副总编辑崔士鑫、新华社副社长袭艳春、中央广播电视总台副台长齐竹泉，外交部和人民日报社、中国外文局有关同志，中央企业嘉宾等参加会见。

陈伟俊、王建新，自治区和兵团有关单位、中央驻疆新闻媒体负责同志参加会见。

（稿件来源：新疆广播电视台）

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