打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

马兴瑞艾尔肯·吐尼亚孜会见于绍良等出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛中外嘉宾

2025年05月25日14:39 |
小字号

5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

新疆广播电视台/丝路视听讯（记者 史文雄 拜宇 逯勇航）：5月22日下午，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见了出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍了有关情况。自治区党委副书记、兵团政委何忠友参加会见。

5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

5月22日，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜在乌鲁木齐会见出席2025上海合作组织国家媒体合作论坛的中外嘉宾。人民日报社社长于绍良出席并介绍有关情况。

马兴瑞代表中共新疆维吾尔自治区委员会和自治区人民政府，欢迎各位嘉宾到来。他说，上合组织以“上海精神”为引领，树立了构建新型国际关系的典范。今年是上合组织“中国年”。为落实习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的重要倡议精神，近期中国相关部门和新疆围绕加强上合组织国家合作，联合举办了多项活动，取得了丰硕成果。举行此次媒体合作论坛，必将推动各国加强媒体友好交流和务实合作，为上合组织发展营造良好舆论生态。近年来，新疆完整准确全面贯彻新时代中国共产党的治疆方略，统筹发展和安全、开放和安全，推进反恐维稳法治化常态化，紧贴民生推动高质量发展，积极扩大高水平对外开放，各项事业成效有目共睹。美西方一些势力罔顾事实，肆意炮制“强迫劳动”“种族灭绝”等弥天大谎，企图实现其“以疆制华”图谋。希望中外媒体朋友秉持客观公正立场，深入认识新疆、了解新疆，向国际社会展示更多中国新疆真实面貌。

上合组织副秘书长索海尔·汗表示，中国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就。中国新疆作为“一带一路”核心区，与上合组织多个成员国接壤，近年来彼此交流合作日益频繁，已成为开展区域合作的重要桥梁。媒体在各国经济社会发展中承担着重要职责，中国媒体为服务国家发展发挥了积极作用。在当前复杂动荡的国际局势下，加强上合组织国家媒体合作，有利于更好维护社会秩序、推进和谐发展。“上海精神”具有巨大价值，在促进各国相互理解和尊重、解决共同面临问题中发挥了重要作用。上合组织希望借助中国新疆，进一步加强各国发展与合作。

哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会、乌兹别克斯坦国家通讯社、塔吉克斯坦“亚洲快讯”媒体集团、吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社、俄罗斯劳动报相关代表发言表示，上合组织有效促进了地区安全稳定和繁荣发展，在国际舞台上影响力与日俱增。上合组织高度重视加强媒体合作。举行此次论坛，通过坦诚、开放和建设性的讨论，有助于在当前国际形势下，为解决区域性关键问题找到有效方案。期待通过此次论坛，进一步深化各国媒体间交流合作，携手抵制虚假信息，构建共同信息空间，更好促进民心相通，为构建更加公正和稳定的国际秩序贡献力量。

人民日报社副总编辑崔士鑫、新华社副社长袭艳春、中央广播电视总台副台长齐竹泉，外交部和人民日报社、中国外文局有关同志，中央企业嘉宾等参加会见。

陈伟俊、王建新，自治区和兵团有关单位、中央驻疆新闻媒体负责同志参加会见。

（稿件来源：新疆广播电视台）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部