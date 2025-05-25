石榴云/新疆日报讯（记者 张万德摄影报道）5月24日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）嘉宾走进新疆阿克苏地区库车市，在这里感受了历史遗产保护的成果和文化传承。他们喜欢库车厚重的历史文化、热情迎客的景区居民。一位嘉宾留言：“我爱中国，我还要再来这里。”

5月24日，交流营嘉宾在新星新疆绿氢新能源有限公司参观。

库车是国家历史名城、龟兹文化发祥地。嘉宾团第一站参访了本月18日才刚刚开馆的龟兹博物馆，了解龟兹文化的发展历程。

5月24日，交流营嘉宾参观库车市龟兹魏晋古墓遗址博物馆。

紧邻龟兹博物馆的龟兹魏晋古墓遗址博物馆是一处在闹市区发掘并原址保护的古墓群，是新疆地区首次发现的中原汉式砖室墓葬，是中央政权对新疆有效治理和管辖的重要力证，是魏晋南北朝时期各民族交往交流交融的珍贵实证。

5月24日，在库车市龟兹小巷，一位嘉宾在记录他的所见所闻。

巴基斯坦国际新闻通讯社中国新闻办公室编辑哈瓦贾·哈马扎·伊克巴尔说：“作为媒体人，这是我第二次来新疆。新疆人热情、友好，经济发展也很好。这里的历史文化保护得太好了，在城区还能把古墓保存得这样完好。建议那些想写新疆的西方媒体，应该实地来了解一下新疆，我也会通过这个机会向巴基斯坦和国际社会讲述真实的新疆。”

5月24日，在库车市龟兹小巷，交流营嘉宾和当地演员们一起合影留念。

库车龟兹小巷是库车老城区晚清和民国初期街巷格局及风貌保存最完整的街区，是一处由辖区干部带头规划，居民自发参与布局的文化街区，平时居民除了服务游客外，还会自发表演精彩的节目吸引游客。整个街区既有网红景区的特征，也有原住居民浓浓的生活气息。

5月24日，在库车市龟兹小巷，交流营嘉宾和库车演员们共舞。

参观中，土耳其《自由报》国际新闻主编内杰德·布拉克·奥兹尤尔特跟两名维吾尔族小朋友聊了起来。他说：“这里人的舞蹈跳得很好，小朋友也很有礼貌。我看到他们有想跟我这个外国人对话的意思，就主动跟他们打了招呼，我们聊了天。我很喜欢他们的勇敢和好学，交流起来也很不错。”

5月24日，在库车市龟兹小巷，土耳其《自由报》国际新闻主编内杰德·布拉克·奥兹尤尔特跟当地两名小朋友友好交流后合影留念。

在参观历史文化名城展厅时，已经对库车有所了解的嘉宾们纷纷在留言墙上直抒胸臆。在新疆大学上学的吉尔吉斯斯坦留学生乌鲁科娃·贝吉迈写下了这句话：“我爱中国，我还要再来这里！”她说，库车太好了，她下次再来慢慢感受，到时候还会写下新的感受。

（稿件来源：石榴云/新疆日报原创）

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