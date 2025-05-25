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2025“中柬旅游年”在金边启动 文旅合作奏响新乐章

2025年05月25日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网金边5月25日电 （记者白元琪）作为中柬两国继“友好年”“人文交流年”之后设立的又一国家级主题年，2025“中柬旅游年”23日晚在柬埔寨首都金边正式拉开帷幕。为期三天的庆典活动包括开幕式与主题快闪演出，融合高层互动、文艺交流与民众参与，为推动地区人文交流与民心相通注入强大动力。

2025“中柬旅游年”开幕式文艺演出现场气氛热烈。（图片均由白元琪摄）

2025“中柬旅游年”开幕式文艺演出现场气氛热烈。人民网记者 白元琪摄

23日晚，“中柬旅游年”开幕式在金边举行。柬埔寨副首相翁赛维索作为洪玛奈首相特别代表在现场致辞中表示，柬中建交67年来，双边合作成果丰硕，成为大小国家和平共处的典范。旅游业是柬埔寨的“绿色黄金”产业，在实现2050年高收入国家目标中发挥重要作用。他指出，在两国领导人关心推动下，“柬中旅游年”将进一步深化文旅合作，推动命运共同体建设行稳致远。

江苏省省长许昆林表示，中柬友谊由两国老一辈领导人亲手缔造，坚如磐石。江苏与柬埔寨长期保持多领域务实合作，愿以此次旅游年为契机，进一步拓展交流深度与广度。中国驻柬埔寨大使汪文斌指出，文旅业是拉近两国民心的桥梁纽带。中方将与柬方一道优化旅游合作环境，推动增加直航航班，推出更多便利中国游客的举措，让赴柬旅游更加便捷、安全、舒适。

“中柬旅游年·水韵江苏”快闪活动在金边步行街上演，吸引大批市民和游客参与。人民网记者 白元琪摄

“中柬旅游年·水韵江苏”快闪活动在金边步行街上演，吸引大批市民和游客参与。人民网记者 白元琪摄

开幕式文艺表演精彩纷呈，中方演出了情景歌舞《茉莉盛开吴哥处》、古筝合奏《丝路弦音》和戏曲选段《京昆神韵》等特色节目，柬方带来了《仙女舞》《高棉文化遗产之光》等传统舞蹈，中柬双方还联袂推出了《当孙悟空遇见哈奴曼》戏剧创意节目。柬王室成员诺罗敦·珍娜公主倾情献唱西哈努克太皇创作的歌曲《怀念中国》，赢得观众阵阵掌声。

24日，为期两天的“中柬旅游年·水韵江苏”快闪活动在金边步行街上演，吸引大批市民和游客驻足观看。柬埔寨旅游部大臣胡哈和汪文斌大使当晚亲临现场，与观众共赏演出，并参观中国文化和柬埔寨特色产品展。

胡哈在接受记者采访时表示，2024年柬埔寨共接待国际游客670万人次，其中中国游客数量同比大幅增长55%。此次系列庆典活动进一步拉近了两国民心，生动体现“旅游为媒、文化为桥”的精神内涵。

快闪活动中，中方人员精彩演绎孙悟空形象，吸引大批柬埔寨民众围观叫好。人民网记者 白元琪摄

快闪活动中，中方人员精彩演绎孙悟空形象，吸引大批柬埔寨民众围观叫好。人民网记者 白元琪摄

此外，中旅集团还同步推出“柬埔寨全景游”“金边·吴哥双城深度游”等系列旅游产品，并组织千人中国游客团深入探访金边大皇宫、独立纪念碑、塔仔山等城市地标，还将继续游览吴哥窟、大吴哥王城、巴戎寺等世界文化遗产。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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