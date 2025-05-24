人民网吉隆坡5月23日电 （记者刘慧）5月23日，2025吉隆坡国际书展在马来西亚吉隆坡开幕，第九届东南亚中国图书巡回展同期同场亮相，为东南亚出版业界和民众如约奉献一年一度的出版合作与文化交流“书香盛宴”。

本届巡回展以“版通澜湄，阅见中国”为主题，结合吉隆坡国际书展搭建中国主题展区，展出教育科学出版社、华东师范大学出版社、中央民族大学出版社、郑州大学出版社等中国重点出版社出版的主题图书、教材读物、童书绘本、传统文化等各类图书500多种，为东南亚业界了解中国发展、交流版权贸易搭建平台。

吉隆坡展场侧重中外版权对接，本届巡回展连续第三年作为亚洲版权会“特别展商”亮相，与书展组委会提前匹配中外版权意向，组织中方参展机构与50余家参会海外出版商开展多轮“一对一”对接洽谈，推动中国图书版权出海，以版权贸易为抓手助力文明交流互鉴。参展东南亚出版商看好中国童书绘本、汉语教材等版权图书，表示希望引进对口畅销版权，适应市场形势、满足读者需求。当天，多家海外出版商与中方出版社达成版权合作意向。

书展期间，本届巡回展组织中方出版社举办专场版权推介活动，向参会的东南亚出版界人士介绍中国优秀版权图书和国际交流合作经验。出版社代表表示，活动是展示企业品牌和版权图书的重要舞台，期待后续与有合作意向的外方出版社展开更深入的对话合作。

23日下午，本届巡回展联合教育科学出版社在吉隆坡民众华文小学举办了该校“中国教育书坊”揭牌落地仪式，展赠100余种教科版教育相关图书，并与校方围绕华文教育发展、国际教育合作等议题开展了座谈交流，共同推动中国教育的最新研究成果和实践经验惠及海外。

据厦门外图集团副总经理吴畇希介绍，本届巡回展定位于全年度、多地区对外文化交流活动，先前已于三月在泰国举办。本次出访除马来西亚外，还将赴新加坡展出交流。

东南亚中国图书巡回展创办于2017年，至今已在东南亚多国举办八届。本届巡回展由中国书刊发行业协会、福建省新闻出版局、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会等共同主办、厦门外图集团承办。

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