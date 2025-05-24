人民网吉隆坡5月23日电 （记者刘慧）近日，2025年吉隆坡国际书展举行期间，中马教育资源共享与创新实践研讨会于吉隆坡世界贸易中心召开。商务印书馆副总编辑余桂林、马来西亚国家图书发展委员会主任柯海尔及马来西亚华文学校校长蔡国忠等中马教育出版界代表参会，围绕双方教育合作展开探讨交流。

柯海尔在致辞中强调了教育对马中友谊的支柱作用，并感谢中方长期以来对马来西亚华文教育提供资源上的支持。

余桂林指出，中马教育合作基础深厚，希望双方出版人多措并举，共同推动教育合作向创新实践的更高层次迈进。

霹雳州乡镇华小校长蔡国忠作为马来西亚华文学校校长代表，从基层教育工作者的视角出发，结合陶行知“生活即教育”的理念，向在场嘉宾分享了多元文化环境下华文教育的坚守与探索，呼吁华文教师将文化交流融入到教育教学中。

在圆桌讨论环节，嘉宾们针对“学生跨文化交流”与“教师培训合作”两项议题展开研讨，就中马教育实际需求提供宝贵的思路和建议。

本次研讨会为中马教育合作搭建了高效的交流平台，双方将以此为新起点，以建立教育资源共享长效机制为终极目标，加快推动学生交流与教师培训项目的落地，持续深化两国文明互鉴，夯实中马友好关系的人文根基。

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