人民网吉隆坡5月23日电 （记者刘慧）5月23日至6月1日，第42届吉隆坡国际书展在马来西亚首都吉隆坡世界贸易中心举办。在这场文化盛会中，中国出版界积极参与，通过开展丰富多样的图书展示和交流活动，促进中马两国文化交流与出版合作。

本届书展期间，中方参展总面积90平方米，精心规划多个功能区域，展销2000余册中外文图书，构建起展示中国文化的立体窗口。展台的中国主题精品图书展区集中呈现习近平总书记著作及相关学习读物的中外文版本，彰显中国智慧与时代担当。在纪念反法西斯战争胜利80周年主题图书展区，《铁证如山》等主题图书回溯峥嵘岁月，传递和平理念。此外，网络文学与出版单位参展图书涵盖文学、历史、科技等多领域精品，吸引大批出版界人士和读者驻足。

书展期间，中方代表团向马来西亚教育部及当地华文小学赠送了一批中国原创精品童书和汉语教材。这些书籍题材丰富，既有生动有趣的故事绘本，也有适合低龄儿童使用的汉语启蒙读物，将成为马来西亚小朋友了解中国文化的一扇窗。此外，中马教育资源共享与创新实践研讨会、中马经典著作互译研讨会、中马少儿图书出版研讨会、中国知名网文作家签售活动等也将在书展期间举行，助力中马教育文化交流。

本届书展中，中国参展代表精准把握海外读者对中国书法、木版印刷技艺等中华文化标识的浓厚兴趣，策划并举办一系列体验活动。传统文化沉浸式体验吸引众多读者参与，成为书展“打卡”热点。

吉隆坡国际书展创办于1981年。书展自创办以来，影响力不断扩大，吸引了来自世界各地的出版机构、文化企业参展。

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