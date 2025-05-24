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海信在坦桑尼亚举办2025年新品发布会

2025年05月24日10:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月23日电 （记者戴楷然）达累斯萨拉姆消息：近日，中国家电制造品牌海信在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举办2025年新品发布会，推出116英寸RGB MiniLED电视116UX。

发布会现场，海信工作人员介绍新品电视116UX的性能。海信南非公司供图

发布会现场，海信工作人员介绍新品电视116UX的性能。海信南非公司供图

116UX电视是全球首款搭载RGB MiniLED背光系统的大尺寸电视，产品配备海信第七代自研图像处理芯片Hi-View AI Engine X，通过AI感知算法与3D光色协同调控，实现色彩还原、亮度对比、能效表现等方面的全面突破。

发布会上，海信还展示了自主研发的智慧家居平台ConnectLife。海信国际营销中东非区域总裁欧扬表示，海信将继续依托领先的显示与AI技术，为非洲用户提供更沉浸、更智能、更绿色的高品质数字生活，助力地区实现数字化转型。

海信国际营销中东非大区副总裁、南非公司总经理刘巍表示，本次在坦桑尼亚的新品发布会，不仅展现了海信全球领先的显示技术，也体现了海信深耕非洲多年，坚持扎根非洲、造福非洲的经营理念。

(责编：崔译戈、刘慧)

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