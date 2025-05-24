新华社旧金山5月23日电（记者吴晓凌）美国司法部23日提交给得克萨斯州联邦法院的文件显示，司法部与波音公司就后者在两起波音737 MAX客机空难中密谋欺诈美国联邦航空局一案达成不起诉协议。根据协议，波音公司将避免被定罪，也不用出席原定下个月举行的庭审。

文件显示，波音公司将“承认共谋妨碍和阻挠”联邦监管机构，司法部将要求法官驳回此案，但保留重新起诉的权利。根据协议，波音公司同意将支付超过11亿美元的罚款和赔偿等，其中包括2.436亿美元的追加刑事罚款、4.445亿美元的坠机遇难者基金，以及4.45亿美元用于加强其安全和合规计划。

司法部表示，该协议是“一项公正、符合公众利益的解决方案”，将确保进一步问责并立即为受影响的家庭提供实质性福利，同时避免诉讼的不确定性风险。

据美国媒体报道，美国联邦参议员伊丽莎白·沃伦22日曾致信司法部长帕姆·邦迪，敦促司法部不要签署该协议，称这将使波音公司“逃避其失败的企业文化和致命违法行为的责任”。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班先后发生空难，总计346人遇难，失事飞机均为波音737 MAX 8型客机。2021年1月，美国司法部对波音公司提起刑事诉讼，并与其达成为期三年的延期起诉协议。波音同意支付超过25亿美元的罚款和赔偿，并承诺充分合作，按要求实施合规和改进计划。

该延期起诉协议于2024年1月7日到期。但2024年1月，就在延期起诉协议到期前两天，阿拉斯加航空公司运营的波音737 MAX 9型客机飞行途中发生门塞掉落事故。同年5月，美国司法部认定波音未作出改进以发现和防止其触犯反欺诈法规，违反了2021年达成的延期起诉协议。7月，波音公司接受司法部提出的一份认罪协议，承认在两起737 MAX空难中密谋欺诈美国联邦航空局。两起空难的部分遇难者家属通过律师表示反对该认罪协议，认为对波音的惩罚过轻，该认罪协议后被法院驳回。

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