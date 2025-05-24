新华社联合国5月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日在落实“两国方案”高级别会议筹备会上发言，强调实现加沙停火、拯救生命仍是当务之急。

耿爽说，结束冲突是讨论一切长期安排和持久和平的前提。如果迟迟无法实现加沙停火，讨论“两国方案”就会沦为空谈。当前以色列正在升级对加沙的地面进攻，占领更多领土，局势日益危急。约旦河西岸定居点也在不断扩张，定居者暴力愈演愈烈。近日甚至发生以色列军方对应邀访问杰宁的外国外交官代表团鸣枪示警的恶劣事件。国际社会必须以最大的紧迫感推动加沙停火、缓解人道灾难，给加沙民众带去活下去的希望。安理会作为维护国际和平安全的首要机构，有责任为实现加沙持久停火采取一切必要行动。

耿爽说，中方支持通过举办高级别会议，凝聚国际社会对巴勒斯坦的更广泛支持，采取不可逆的行动落实“两国方案”。中方重申支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦国早日成为联合国正式会员国。中方将积极推动6月高级别会议取得积极成果，为落实“两国方案”采取务实有力行动。

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