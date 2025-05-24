新华社华盛顿5月23日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普23日在白宫说，韩国三星电子公司和其他生产手机的企业也将面临关税。当天早些时候，他曾在社交媒体上称，凡是在国外制造并在美国销售的苹果手机，应该面临至少25%的关税。

5月23日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者 胡友松 摄

特朗普当天下午在白宫被媒体问及总统是否有权对单个企业加征关税时说，关税不仅仅针对苹果公司，还会包括三星和任何生产手机的公司，“否则这就不公平了”。特朗普还说，相关政策预计从6月底开始实施。

5月23日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者 胡友松 摄

当天早些时候，特朗普在社交媒体上发文说，他“很早之前就告诉过苹果公司的（首席执行官）蒂姆·库克，我希望他们在美国销售的苹果手机是在美国生产和制造，而不是在印度或者其他什么地方”，“如果不是这样的话，苹果公司必须向美国支付至少25%的关税”。

5月23日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者 胡友松 摄

除了对手机产品发出征税威胁，特朗普当天还喊话欧盟，称美国与欧盟的谈判“毫无进展”，他建议自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税。

5月23日，美国总统特朗普登机离开华盛顿白宫。新华社记者 胡友松 摄

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