5月23日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/埃万·施奈德摄）

新华社联合国5月23日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯23日敦促以色列允许更多人道救援物资进入加沙地带，同时为救援物资运送提供安全方面的便利。

古特雷斯当天就加沙地带人道局势举行记者见面会。他说，加沙地带的巴勒斯坦人目前正在经受“此次残酷冲突中的最残酷阶段”，以色列已连续近80天阻止国际救援物资进入加沙地带。当前，加沙地带的所有居民都面临着饥荒风险。

他表示，近日以色列允许人道救援物资进入加沙地带，但纯属杯水车薪，且物资运送困难重重。约400辆卡车近日被允许通过加沙地带南部的凯雷姆沙洛姆口岸进入加沙，但仅有115辆卡车进入。被围困的加沙地带北部至今未收到任何救援物资。以色列方面还为联合国分发物资设置严格的配额和无必要的冗长程序，禁止包括燃料、帐篷、烹饪用瓦斯、饮用水净化设备等在内的必需品进入加沙。

古特雷斯强调，以色列负有明确的国际人道主义法义务，必须以人道的方式对待平民，不得强行转运、驱逐平民或迫使其离开家园，必须允许所需援助物资进入并为此提供便利。

古特雷斯说，联合国继续要求以色列为救援物资的运送提供安全方面的便利。联合国及其合作伙伴为人道援助进入加沙地带制定了详实可行的方案。联合国有现成的人员、分发网络和社区接应机制，目前的物资储备足够装满9000辆卡车。他警告说，除非对加沙实施快速、可靠、安全、持续的物资援助，否则更多人将失去生命，加沙地区全部居民将面临深远的长期后果。

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