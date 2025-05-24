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特朗普对欧盟高额关税言论引发欧股大跌

2025年05月24日09:45 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福5月23日电（记者单玮怡　褚怡）美国总统特朗普23日威胁自6月1日起对欧盟商品直接征收50%关税，相关言论在欧洲金融市场引发震荡，重要股指纷纷下挫。

　　特朗普发表言论后，欧洲斯托克600指数、意大利富时MIB指数、德国法兰克福股市DAX指数、法国巴黎股市CAC40指数、西班牙股市IBEX35指数跌幅均超2%。其中，德国DAX指数跌至两周以来最低水平，当天一度下跌至23325.5点。

　　外汇市场高级分析师费奥娜·钦科塔说：“最新的关税威胁比各方预计的最坏情况还要恶劣。”

　　德国外交部长瓦德富尔回应称，特朗普威胁对欧盟商品提高关税的做法无益于任何一方，德国将继续支持欧盟与美国对话。瓦德富尔说，欧盟委员会始终致力于维护成员国对美市场准入权益。“关税措施对各方均无益处，只会对欧美两大经济体发展造成负面影响。”

　　汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比娅说：“如果美国对这样一个关键贸易伙伴征收如此高的关税，这几乎不可避免地会引发本国经济衰退。”

(责编：崔译戈、贾文婷)

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