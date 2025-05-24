新华社华盛顿5月23日电（记者熊茂伶 吴晓凌）美国马萨诸塞州联邦地区法院一名法官23日对特朗普政府禁止哈佛大学招收国际学生的政策发出临时限制令，要求在举行听证会之前“维持现状”。

法官艾莉森·伯勒斯在一份判决中说，哈佛大学提交的临时限制令动议指出，若未能及时听取各方意见，其将遭受“立即发生且无法弥补的损害”。因此，法院要求维持现状直至听证会举行，发布临时限制令具有正当性，原告的动议获得批准。

该法院网站信息显示，听证会定于当地时间5月29日10时30分在该法院举行。

美国国土安全部22日宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。23日早些时候，哈佛大学就这一政策起诉特朗普政府。哈佛大学校长艾伦·M·加伯当天在致哈佛社区成员的一封信中写道：“我们谴责这一非法且不当的行为。这一行为危及哈佛大学数千名学生和学者的未来，也给全美各地高校众多赴美求学、追求梦想的学子敲响了警钟。”

取消招收国际学生资质是特朗普政府对哈佛大学进行打压的最新举措。今年4月，在哈佛大学拒绝特朗普政府提出的改革其管理结构、招聘及招生政策的要求后，特朗普政府冻结了对该校总额为22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。此外，特朗普政府还威胁考虑剥夺哈佛大学的免税地位。哈佛大学4月21日对特朗普政府提起诉讼，指控政府试图以冻结联邦资金为手段操纵哈佛大学的学术决策。

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占该校学生总数的27%以上。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，他们来自140多个国家和地区，其中大多数在攻读研究生课程。

(责编：崔译戈、贾文婷)