新华社北京5月23日电 题：哈佛大学“国际禁招令”或加剧美国人才“出走潮”

新华社记者刘晨 阚静文

美国政府22日宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。哈佛大学23日提起诉讼，批评特朗普政府“公然侵犯”美国宪法和联邦法律。

美国学者和媒体认为，特朗普政府给哈佛大学下“国际禁招令”，是其近期强力打压多所高校的最新动作，这将进一步降低美国吸引力，加剧人才“出走潮”。

“赤裸裸的打击报复”

美国国土安全部长诺姆22日发表声明说，“招收国际学生是一项特权，而非权利”，由于哈佛大学屡次违反联邦法律，这项特权已被撤销。诺姆指称哈佛大学对犹太学生充满敌意、宣扬对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的同情，“营造了一种不安全的校园环境”。

诺姆说，这一决定是对全国所有大学和学术机构的警告。

针对美国政府的决定，哈佛大学强硬回应。美国媒体23日报道，哈佛大学已再次起诉特朗普政府。哈佛大学表示，特朗普政府的做法是对美国宪法和联邦法律的“公然侵犯”，是对哈佛大学“赤裸裸的打击报复”。

特朗普政府与美国高校围绕“反犹”等问题的争斗由来已久。在巴以冲突背景下，包括哈佛大学在内多所高校的学生自去年起发起支持巴勒斯坦的持续抗议活动。特朗普政府以“反犹主义”指控为由，威胁调查数十所大学，并停止向哈佛大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等高校拨款。特朗普曾在社交媒体上发文说：“哈佛就是个笑话，传授仇恨与愚蠢。”

针对特朗普政府对哈佛大学的“国际禁招令”，哈佛大学教授瑞安·伊诺斯称，美国政府正试图对一个美国机构施加惩罚，原因仅仅是这个机构没有屈服于美国政府的政治意愿。

美国有线电视新闻网刊文称，特朗普政府的做法是在把民粹主义意识形态扩展到高等教育，这将在校园里制造一种恐惧文化。

将加剧人才“出走潮”

据统计，“禁招令”将影响占哈佛学生总数超过四分之一的国际学生。舆论认为，这将导致教师、学生以及科研人才的流失，加速美国教育和科研界已经显现的人才“出走潮”。

英国《经济学人》杂志说，特朗普政府在教育领域采取了一系列强硬措施，导致研究经费锐减、签证政策反复无常以及学术干预日益严重，正逐渐摧毁美国高校及研究机构对全球人才的吸引力。据英国“找到博士项目”网站统计，今年4月，对美国博士学位的搜索量同比下降40%，欧洲学生对美国博士学位的兴趣下降一半。英国《自然》杂志3月一项调查结果显示，在1600多名参与调查的美国科研人员中，约75%的受访者表示正考虑离开美国。

美国《外交政策》杂志文章指出，欧洲、加拿大、澳大利亚等纷纷加大激励力度，招募来自美国的人才。法国近日宣布将拨款1.13亿美元，主要用于吸引来自美国的科研人员赴法工作。欧盟也表示，将投入5.66亿美元，将欧洲打造成全球科研人才聚集地。

《日本经济新闻》网站文章认为，来自全球的优秀人才曾支撑起美国的繁荣，而特朗普政府正试图切断这一循环。

近期在英国伦敦发布的《2025年全球软实力指数》显示，美国在国际社会的“声誉”指标明显下滑。软实力概念的提出者、哈佛大学肯尼迪政府学院前院长约瑟夫·奈在去世前曾撰文说，美国吸引其他国家的能力已日渐衰落，特朗普政府的种种做法正严重损害美国的“软实力”。

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