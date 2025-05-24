新华社南宁5月23日电 题：中国—东盟矿业领域合作持续走深

新华社记者陈一帆、王楚然

利用遥感技术为澜沧江—湄公河流域水资源保护利用和应对洪涝灾害提供参考；构建红树林遥感智能提取模型，快速有效提取泰国全境红树林空间分布数据，为海洋生态保护专题研究提供支撑；在老挝发生溃坝、山火等灾害期间，为其提供紧急救灾影像援助……

在位于广西南宁的中国—东盟卫星遥感应用中心，其依托自然资源卫星遥感云服务平台，与泰国、老挝、柬埔寨、印尼等东盟国家陆续启动数据共享合作机制。2023年以来，已向东盟国家推送影像数据超9500景，向陆地遥感中心推送影像数据超5.5万景。

该中心调查监测部副主任韩广萍说，广西和东盟国家地理和气候特征相似，近年来不断深化卫星遥感应用领域合作，为双方开展基础地质调查、矿产资源潜力评价、地质灾害隐患排查、灾后风险评估等提供了详实可靠的数据和技术支撑。

广西与东盟陆海相连，是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。广西矿产优势突出，在地质勘查、矿产开发、矿山机械制造等方面积累了丰富的经验和技术，与东盟国家在矿业领域互补性强、合作潜力巨大。

近年来，中国—东盟卫星遥感应用中心、中国—东盟地学合作中心等一系列重要合作平台先后成立，为双方在矿业、地质勘查、卫星遥感、生态环境治理等领域开展多方位、深层次合作奠定了基础。其中，依托中国—东盟地学合作中心，双方地学领域交流日趋常态化，地质调查及地学科研领域合作取得丰硕成果。

中国—东盟地学合作中心（南宁）副主任黎海龙说，作为中国—东盟矿业合作重要项目，中国援建的柬埔寨国家地质实验室于2019年落成移交，其为柬埔寨自然资源与环境开发利用的可持续发展提供了基础技术支撑，也促进了中国矿业企业对柬埔寨的投资合作和矿业开发。

柬埔寨矿业能源部矿产资源总局局长翁·狄波拉在此间举行的2025中国（广西）—东盟矿业合作大会上接受记者采访时表示，许多中国投资者已在柬埔寨开展推动矿业发展的相关业务，不久前，广西桂奥海外矿业投资有限公司正式获得柬埔寨磅士卑省奥拉地区勘探许可证。为吸引中国矿业企业并促进矿业合作，柬埔寨有关部门通过法律和监管框架、外商直接投资及投资激励措施鼓励投资。

作为中国—东盟矿业领域交流与合作的重要平台，矿业合作大会已成功举办12届。在平台支撑和催化下，中国与东盟国家在自然资源领域合作共识不断增强、合作范围不断扩大、合作机制不断完善，有力推动双方在矿业投资、技术推广、节能减排、资源综合利用、人才培训等领域的务实合作。

在此背景下，一批中企加快“出海”，加强与东盟国家矿产资源合作，不断夯实矿业投资合作基础，并深耕海外重点项目，加快拓展区域矿业发展新空间。

中国铝业集团有限公司承建的越南首个氧化铝项目，填补了越南氧化铝产业空白，带动了当地经济社会发展和民生改善；在印尼，采用中铝集团自主研发的国际领先技术设计施工的氧化铝项目，其产出的首批氧化铝能耗较传统工艺降低15%，促进了当地工业绿色低碳转型。

广西北部湾国际港务集团董事长刘胜友说，企业在马来西亚投资建设的马中关丹产业园，重点发展钢铁、绿色铝等产业，目前已完成投资约140亿元，当前正在加快建设绿色铝产业生态园、新能源动力电池等项目。

当前，中国与东盟国家对矿业人才培育、技术创新、绿色转型的期待更趋强烈。近年来，广西积极探索建立和完善中国—东盟矿业人才交流培训机制，对东盟国家派选学员开展系统性、针对性、有效性的培训，当前成效明显并渐成体系。

中国—东盟矿业人才交流培训中心已面向东盟国家举办矿业专题培训班11期，来自东盟国家矿业部门的管理干部和技术骨干370多名学员参加了培训；东盟学院先后举办东盟国家技术培训班5次，培训技术人员70余人次，招收东盟国家来华留学生300多名，为东盟国家培养了一批地质、资源、水文、环境、工程等领域的人才。

老挝能源与矿产部副部长占沙温·本农表示，中国拥有先进的技术和成熟的产业链，在支持东盟矿业发展方面具有独特优势。“矿业是拉动东盟经济增长的重要引擎，也是与中国合作的重要支柱。”

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