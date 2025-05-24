新华社巴黎5月23日电（记者乔本孝 孙鑫晶）中欧美智库合作论坛暨中欧美博物馆合作倡议23日在法国巴黎举行对话会，近百名中外专家探讨博物馆在推动不同文明交流互鉴中所发挥的特殊作用。

活动以“对话未来：中欧美文明交流与和平发展”为主题，由中国外文局当代中国与世界研究院、北京市人民政府新闻办公室、中欧美全球倡议共同主办。来自中国、法国、意大利、美国等国专家在“如何促进不同文化间的相互理解”“博物馆与各文化机构的未来”“美美与共：中欧共话中轴线”3个分论坛上展开讨论。

法国前总理法比尤斯出席开幕式并致辞说，国际形势动荡不安，跨文化交流重要性不断凸显。博物馆国际合作将不同文化的过去联系起来，共同面向未来，成为增进相互理解与尊重的文化外交途径。

中国驻法国使馆公使陈力致辞说，全球文明倡议为不同文明和谐共生指引了新方向。中欧是世界两大文明，今年是中欧建交50周年，希望双方以此为契机，增进互信、深化合作，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全以视频方式致辞说，博物馆是推动文明传承的“基因库”，促进文明互鉴的“会客厅”，弘扬当代价值的“展示窗”，博物馆国际合作对落实全球文明倡议发挥积极促进作用。

作为论坛配套活动，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”主题图片展同日在巴黎开幕。

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