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“茶和天下·雅集”活动在墨西哥举办

2025年05月24日09:40 | 来源：新华网
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5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，主办方和来宾在“茶和天下·雅集”活动后合影留念。新华社记者 李梦馨 摄

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，主办方和来宾在“茶和天下·雅集”活动后合影留念。新华社记者 李梦馨 摄

　　新华社墨西哥城5月23日电（记者吴昊　翟淑睿）“茶和天下·雅集”活动22日在墨西哥首都墨西哥城举办。中墨各界嘉宾以茶会友，在馥郁茶香与悠扬笛声中共品东方韵味，感受中华茶文化的深厚底蕴与人文精神。

　　当天活动在中国贸促会驻墨西哥代表处举行。墨西哥中国文化中心主任石岳文在致辞中表示，在国际茶日之际，中墨各界人士相聚，共品中国云南的滇红茶。以茶为媒，架起两国文化交流桥梁；以茶会友，共话人类文明美好未来。

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，来自中国的茶艺师在“茶和天下·雅集”活动上泡茶。新华社记者 李梦馨 摄

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，来自中国的茶艺师在“茶和天下·雅集”活动上泡茶。新华社记者 李梦馨 摄

　　墨西哥—中国商业科技商会理事会主席阿马波拉·格里哈尔瓦在致辞中表示，中国围绕茶叶积淀起的千年文化令人叹为观止。茶文化既体现多样的地域特色，又展现独特的泡茶技艺，正日益走向世界。这次活动突显了中华文化深厚的历史传承，搭建起连接墨中人民的情感桥梁。

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，来宾在“茶和天下·雅集”活动上品茶。新华社记者 李梦馨 摄

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，来宾在“茶和天下·雅集”活动上品茶。新华社记者 李梦馨 摄

　　在品鉴环节，中墨嘉宾共同品尝了来自云南凤庆核心产区的三款滇红茶，搭配墨西哥特色糕点，中外风味交融，别具一格。来自普埃布拉州音乐学院的墨西哥学生安赫莉卡·戈麦斯现场演奏了《在那遥远的地方》《茉莉花》等中国经典竹笛曲目，赢得在场嘉宾阵阵掌声。茶香与笛声交织，传递出跨文化交流的美好愿景。

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，一名当地乐手在“茶和天下·雅集”活动上演奏中国竹笛。新华社记者 李梦馨 摄

5月22日，在墨西哥首都墨西哥城，一名当地乐手在“茶和天下·雅集”活动上演奏中国竹笛。新华社记者 李梦馨 摄

　　活动现场还设置茶文化展示区，展示从唐代到现代各式风格茶具，包括紫砂壶、青花瓷等。

　　2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日定为“国际茶日”。2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

　　本次活动由墨西哥中国文化中心与中国贸促会驻墨西哥代表处联合主办，是“对话·知音”文明对话国际日全球主题系列活动之一。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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