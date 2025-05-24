新华社旧金山5月23日电 题：特朗普政府接受豪华赠机引发争议

新华社记者吴晓凌

美国国防部21日表示，特朗普政府已正式接受卡塔尔政府捐赠的一架波音747客机。此事在美国国内引发广泛质疑，涉及道德、法律和政府资金使用等多个层面。目前看来，美国内主要质疑有三点，即这架客机是否为贿赂？是否真为卡方主动捐赠？能否如特朗普方面所言为政府节省开支？

是合法接受还是收受贿赂

特朗普政府接受的这架客机内饰豪华，据估计价值为4亿美元。媒体指出，这可能是美国迄今为止接受过的最昂贵的外国赠礼。

批评者指出，总统接受外国政府高价值礼物涉嫌违反美国宪法中的“外来酬金条款”，这一条款禁止联邦官员在未经国会同意的情况下接受外国政府的馈赠。据报道，该条款旨在防止政府官员因贵重礼物而对送礼的国家产生好感，从而导致其外交决策背离国家利益。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

尽管特朗普本人、美国政府相关方面以及卡塔尔官方都辩称这架飞机是捐给美国国家而非特朗普个人，但批评者认为，即便如此，未经国会批准仍构成违宪。有法律专家呼吁美国国会和法院加强对“外来酬金条款”的明确解释和适用。

美国国会众议院司法委员会的民主党籍议员已对此事展开调查，要求特朗普政府提交法律文件，解释接受这架飞机的合法性。参议院民主党领袖查克·舒默指责特朗普接受了“美国历史上来自外国政府的最大一笔贿赂”，称“这一史无前例的行为是总统职位的污点”。

还有不少共和党人和特朗普支持者也对此事提出批评。共和党籍参议员苏珊·柯林斯说：“这笔‘交易’充斥着政治间谍活动、道德和宪法问题。”坚定支持特朗普的美国极右翼人士劳拉·卢默将此事称为“贿赂与腐败的象征”。

是主动捐赠还是变相索要

特朗普政府一直强调这架飞机是卡塔尔方面主动捐赠，但美国媒体披露，真实情况可能是美方先看上卡塔尔的豪华客机，并向卡方提出“希望拥有”。

特朗普2018年在他的首个总统任期内与波音公司签下合约，以新型号的747-8客机为基础打造两架新的总统专机“空军一号”。新专机原定2024年交付，但因多种因素延期，最新时间表为最晚2027年交付首架，2028年交付第二架。据美媒报道，特朗普开启第二个任期后希望更早更换专机。

据美国《华盛顿邮报》报道，今年2月特朗普在佛罗里达州海湖庄园度周末时，曾参观过停在棕榈滩国际机场的这架客机，并考虑用其作为新“空军一号”专机。

美国有线电视新闻网援引多名知情人士的话说，鉴于新“空军一号”迟迟不能到位，美国空军开始寻找替代方案，随即“相中”了卡塔尔的客机。特朗普政府遂与卡塔尔方面接洽，询问是否可以获得其客机用作总统专机。美国有线电视新闻网指出，特朗普一再将此事描述为卡塔尔方面的“姿态”或“贡献”，但知情人士披露的情况与特朗普有关卡塔尔赠送“礼物”的叙事相矛盾。

是为国省钱还是浪费自肥

特朗普一直强调“免费”获得了卡塔尔的客机，能为美国纳税人省下“数亿美元”。但美国舆论质疑，所谓“免费”并不能省钱，反而可能导致更多花费。

这是1月18日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 吴晓凌 摄

按照特朗普的计划，这架客机将作为“空中一号”服役到他第二任期结束，然后移交给负责管理特朗普总统图书馆的基金会。由于总统专机需要确保安全保密和配备相应功能，因此卡塔尔的这架客机需要进行重大改装，并不能直接使用。

美国《政治报》指出，将客机改造成总统的“飞行白宫”是“昂贵而复杂”的项目。美国全国广播公司援引航空专家的话说，改装将耗资超过10亿美元并需要数年时间，而且可能无法在2029年1月特朗普任期结束前完工。美国彭博新闻社评论，考虑到确保客机安全所需的巨额成本，使用不到四年时间就让客机退役将造成更大浪费。

为此，舒默还提出一项“总统空运安全法案”，要求国防部不得使用纳税人缴纳的资金把原本为外国政府所有的飞机改装为总统专机。

此外，这架客机退役后的最终归属也令人生疑。有分析认为，特朗普的总统图书馆最终接手这架客机涉嫌“中饱私囊”。美国乔治敦大学法律中心教授戴维·休珀说，如果特朗普卸任后想拥有这架客机，就必须向美国政府购买，但按照特朗普现在的计划，这架飞机“将被捐赠给他控制的实体并将用于他的利益”，这是“非法”的。

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