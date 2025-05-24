新华社西安5月23日电 题：开放的中国 共赢的丝路

新华社记者张京品 张思洁

长安复携手，再顾重千金。在全球经贸面临重大挑战之际，第九届丝绸之路国际博览会日前在古都西安开幕，吸引40多个国家和地区的嘉宾汇聚于此，聚焦互联互通，共绘合作蓝图。与会嘉宾在深入交流中见证中国扩大开放的坚定步伐，在务实合作中感受共建“一带一路”的蓬勃生机。

开放的中国是世界的机遇，与中国同行就是与机遇同行。丝博会举办以来，累计吸引来自全球190多个国家和地区的1万余名境外客商参展参会，展销特色商品达3万多种，累计签订利用外资项目合同总投资额567.76亿美元，向世界展现了中国经济的活力和韧性，为世界经济发展注入更多稳定性和确定性。

丝博会是中国持续扩大对外开放的见证。丝博会举办地陕西地处中国西部内陆，不沿边不靠海，近年来抢抓发展机遇，深度融入共建“一带一路”大格局，积极打造高能级开放平台，不断跑出向西开放“加速度”，成为内陆改革开放新高地。中欧班列西安集结中心各项指标屡创新高，西安咸阳国际机场在全国范围内率先实现中亚地区“五国七城”航线网络全覆盖，哈萨克斯坦西安码头投运推动中国进出口中亚的货物快速集散分拨……作为古丝绸之路起点，西安在开放大格局中再次站在联通中外的“十字路口”，书写中国内陆腹地扩大对外开放的西部篇章。

丝博会是中国推进高质量发展的见证。本届丝博会首次设立低空经济展区，来自全国300余家领军企业参展，以多种形式全面呈现低空经济领域的发展成果与前沿技术。此外，人形机器人、3D打印药片等展品“科技范儿”满满，引人驻足。丝博会展品的不断升级正是中国高质量发展的缩影。从驼铃声声的古代商道到创新涌动的现代展台，丝博会不仅传承了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，还以实实在在的创新成果，向世界展示了中国高质量发展的强劲动能和广阔前景。

丝博会是共建“一带一路”互利共赢的见证。哈萨克斯坦的面粉、巴基斯坦的家具、尼泊尔的卡垫……来自“一带一路”共建国家的商品吸引了中国消费者的目光。各国参展商把家乡的特色商品带到丝博会，期待从中国寻找发展机遇，分享中国发展红利。越来越多国家在丝博会上看到中国市场的吸引力，共享经贸合作带来的实实在在的利益。

开放是当代中国的鲜明标识，互利共赢是共建“一带一路”的亮丽底色。举办九届的丝博会，不仅成为共建“一带一路”的高能级开放平台，也成为观察中国坚持扩大开放的重要窗口。站在新的起点上，中国将以更加开放的姿态拥抱世界，继续与各国一道高质量共建“一带一路”，共享发展机遇，共同繁荣发展，推动构建人类命运共同体。

(责编：崔译戈、贾文婷)