新华社宁波5月23日电 题：携手促发展 向新向未来——外国展商眼中的中国—中东欧国家博览会

新华社记者钟雅

主题为“向新 向实 向未来”的第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会22日至25日在浙江省宁波市举行。除14个中东欧国家外，本届博览会还吸引英国、法国等9个国家展商踊跃参与。

本届博览会展区面积、参展商数量和参展商品数量均创新高。中东欧展区面积达2万平方米，来自400多家展商的8000多种中东欧特色商品集中亮相，既有水晶、蜂蜜、奶酪等传统商品，又有智能家电等新产品。

斯洛文尼亚和斯洛伐克共同担任本届博览会的主宾国。斯洛文尼亚组织了包括轻型飞机、化妆品等行业的15家企业参展。该国展位负责人拉娜·什瓦布告诉记者，斯洛文尼亚科佩尔港与宁波港的紧密合作为强化双边经贸联系作出贡献，期待博览会为两国汽车、文体产业合作搭建桥梁。

一家深耕跨境合作与市场研究的斯洛文尼亚企业去年在宁波开设了办公室。其首席执行官安德拉兹·奥斯特罗韦尔什尼克介绍，近年公司促成的中欧企业合作数量年均增速达30%，反映出双方市场关注度持续提升。

奥斯特罗韦尔什尼克说：“中国市场是世界上规模最大的市场之一，为外国企业提供了丰富的销售、分销和寻找合作伙伴的机会。本届博览会为欧洲企业搭建了与潜在中方客户和合作伙伴近距离接触的绝佳平台。”

5月，中东欧商品采购联盟与顺丰速运启动战略合作，依托后者的国际货运航线与国内物流网络，将中东欧商品进口周期由以往海运的40天至60天缩短至4天，运费由每公斤1.5欧元至2欧元降低至1欧元。奥斯特罗韦尔什尼克认为，新物流方式将促进果汁等保质期商品贸易，有利于中欧双边贸易进一步发展。

首次参展的一家斯洛伐克企业已深耕医疗植入物个性化定制15年。该公司计算机辅助制造设计师亚历山大·克林说：“使用3D打印技术和钛金属制作的医疗植入物，对人体和宠物都有很强的生物适应性，公司期待通过这次展会结识更多中方合作伙伴。”

本届博览会首次设立魅力中东欧专区，分“书、艺、画、印、游”五部分，通过旅游推介、时装秀等活动，展示中东欧各国文化风情，吸引大量观展者关注。

一家生产精油的波黑企业期待通过展会开拓中国市场。该公司总经理米利亚娜·马里奇惊叹中国经济飞速发展，认为中国中等收入群体规模大，消费潜力大，这对公司业务发展是好消息。

“我们的精油定位高端，在波黑约50公顷的花田只能产出几百公斤精油，需要精准对接市场，”马里奇对记者说，参加本届博览会为我们提供了链接中国超大规模市场的宝贵机会。“过去与中国企业合作主要靠互派访问团，成本较高，参加博览会让我们更高效地匹配合作伙伴。”

匈牙利有12家企业参展，涵盖消费品、软件工程和人工智能解决方案等。现场展示的触摸屏“魔墙”吸引众多观展者驻足，只需动动手指，即可体验匈牙利的历史文化和风土人情。

匈牙利出口促进局官员加博尔·阿特纳表示，匈中良好关系为两国经贸发展与企业合作奠定了坚实基础，数字合作就是一大亮点，匈牙利研发的大量数字解决方案在中国生产、使用。

阿特纳说：“经济合作对欧洲和中国来说都至关重要，而匈牙利正是强化欧中经贸联系的旗手之一。”

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