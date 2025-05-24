4月21日，在阿尔及利亚北部麦迪亚省，车辆在南北高速公路上行驶。新华社发

新华社北京5月23日电（记者邵琨、童昊、袁敏）“项目串联起摩洛哥政治中心、经济中心及沿途工业城市，建成后将提升当地高速公路通行能力，缓解交通拥堵。”山东高速集团有限公司摩洛哥项目土建二标段项目经理刘凯说。

这几天，刘凯正和摩洛哥员工费撒·哈费迪一起，搭建项目临时用房，评估土方开挖、围栏设置等施工阶段可能存在的职业和环境风险，对当地人员进行施工作业培训和安全意识宣导。

该项目由山东高速集团2025年3月中标承建，将在当地两大河谷上修建两座特大型高架桥，是摩洛哥拉巴特—卡萨布兰卡大陆高速公路的关键工程。

作为2030年世界杯的三个举办国之一，摩洛哥正大力改善交通、电力等领域的基础设施。2024年9月，山东高速集团中标摩洛哥盖尼特拉—马拉喀什高铁项目二标段。该项目是非洲首条高铁的二期项目，新建里程全长430公里，也是中国企业参与建设的首个非洲高铁项目。

山东高速集团国际业务部业务经理郭化龙说，中标标段全长约63公里，是高铁二期项目中线路最长、建安费用最大的施工标段，合同工期为36个月，将为摩洛哥举办2030年世界杯提供重要交通保障。

面对部分阿拉伯国家特殊的气候环境、复杂的地质条件，中国企业用“中国方案”破解出海工程困局。近日，中国建筑股份有限公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目P7标段迎来重要建设节点——总高100.5米的20层双子楼正在紧锣密鼓地进行内装收尾和机电调试验收，预计将于今年6月启动分阶段验收移交。

项目施工团队克服了沙漠地区高温和大风等恶劣环境挑战，借鉴中国国内项目施工经验，在百米高建筑上顺利完成1万多块、总面积超10万平方米的幕墙板块安装，成为埃及新行政首都中央商务区项目建设过程中第一个完成主楼双封顶的参建单位，展现了中国企业在复杂环境下的施工能力和效率。

在阿尔及利亚，学校、医院、高速公路等民生工程项目也活跃着中国企业的身影。中建五局总承包公司海外事业部副总经理李玉普介绍，中国建筑深耕阿尔及利亚44年，累计承接项目超过470个。

中国建筑承建的阿尔及利亚南北高速公路希法至贝鲁阿其亚路段，是该国条件最复杂、技术要求最高、施工难度最大的地标性工程。该路段全长虽仅有53公里，却建有该国“最长公路隧道”“最大纵坡公路桥”“最高防护边坡”等，其顺利通车将原本需要4至5小时的车程缩短至1小时。

作为该项目的起点段，这一路段的完工确保了阿尔及利亚南北高速公路顺利通车，北部沿地中海的海鲜、水果等产品能够及时地运往南部戈壁及撒哈拉沙漠地区，同时也为来自全球各地的大宗货物运往撒哈拉以南的非洲国家提供了交通便利。

当地菜贩扎维·哈基姆说：“现如今，我们清晨5点出发把新鲜蔬菜运到阿尔及尔，早上8点前就能赶回来，还能捎带点首都的海鲜。”

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