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乌拉圭水晶与中国西部的“紫色情缘”

2025年05月24日09:31 | 来源：新华网
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这是5月23日在西洽会现场拍摄的乌拉圭展台的水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

这是5月23日在西洽会现场拍摄的乌拉圭展台的水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

　　新华社重庆5月23日电 题：乌拉圭水晶与中国西部的“紫色情缘”

　　新华社记者赵宇飞、周滨滔、吴燕霞

　　作为拉美国家乌拉圭的“国石”，紫水晶加工而成的摆件、首饰等，正源源不断“飞”入重庆等中国西南地区的寻常百姓家。

　　正在重庆举行的第七届中国西部国际投资贸易洽谈会上，乌拉圭展厅内，水晶制品琳琅满目，透着深邃而娇艳的紫色，引得参观者们不时驻足询问。工作人员介绍说：“乌拉圭是全球知名的紫水晶产地之一，色泽与品质堪称顶级，被誉为全球最稀有且珍贵的紫水晶，特别契合‘紫气东来’吉祥征兆的寓意。”

　　向前是重庆中拉进出口贸易有限公司西南大区总监，主要负责为乌拉圭商品拓展中国西南地区市场。近年来，他深切感受到了这一片区对乌拉圭紫水晶的旺盛需求。

　　“增长很快。”向前说，前些年乌拉圭紫水晶的市场主要集中在中国东部沿海地区，而近几年中国西南地区的紫水晶贸易额保持着10%左右的增幅。

5月23日，观众在西洽会现场乌拉圭展台挑选水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

5月23日，观众在西洽会现场乌拉圭展台挑选水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

　　乌拉圭紫水晶与中国西部地区的缘分，得益于后者开放步伐的加快。

　　拉丁美洲与中国相隔浩瀚的太平洋，而约占国土面积三分之二的中国西部地区深居内陆腹地，不仅距离拉美国家更加遥远，而且开发开放较晚，乌拉圭紫水晶一度难以开发中国西部市场。

　　近年来，在共建“一带一路”倡议助推下，中国西部地区经济快速发展，对进口商品消费需求旺盛。今年一季度，中国中西部地区进出口1.84万亿元，增长8.7%，增速比全国整体增速高7.4个百分点，占全国进出口比重也比去年同期提升1.2个百分点，达17.9%。

　　“中国对乌拉圭紫水晶的消费量每年都在增加，相比开放更早的东部沿海地区，西部内陆地区蕴藏着市场新机遇。”向前说。

　　中国西部地区开放步伐的加快，背后是物流条件的明显改善。

　　过去，乌拉圭商品需要先经海运抵达中国东部城市，再转运到重庆等西部地区，物流时间过长、成本过高严重制约市场竞争力。

这是5月23日在西洽会现场拍摄的乌拉圭展台的水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

这是5月23日在西洽会现场拍摄的乌拉圭展台的水晶制品。新华社记者 黄伟 摄

　　作为“一带一路”的重点项目之一，西部陆海新通道2017年贯通，将中国西部地区与世界更快捷地连接起来。据测算，西部陆海新通道将乌拉圭商品到中国西部地区的物流时间缩短20多天，每集装箱节约成本约1.5万元人民币，很多乌拉圭商品正是沿着这条贸易大通道进入中国西部市场。

　　西部陆海新通道物流和运营组织中心统计数据显示，截至今年一季度，西部陆海新通道铁海联运、国际铁路联运、跨境公路运输三种物流组织形式，目的地已拓展至127个国家和地区的563个港口；今年一季度，中国中西部地区经新通道进出口同比增长17.3%，对周边国家进出口增长7.7%。

　　不仅为企业缩短物流时间、降低物流成本，西部陆海新通道还给企业提供供应链金融、仓储、物流、清关服务，有力提升了贸易成交率。

　　在西洽会现场，乌拉圭驻重庆总领事馆代总领事瓦伦丁·图里斯告诉记者：“紫水晶是乌拉圭的代表性产品，是乌拉圭人的骄傲，中国是乌拉圭紫水晶最大的进口国，而且销量一年比一年好。”

　　“尽管距离遥远，但乌中友谊深厚，乌拉圭2018年成为共建‘一带一路’倡议的参与者。”瓦伦丁·图里斯说，乌拉圭与中国经贸互补性强，中国是乌拉圭产品的重要市场，中国给乌拉圭带来先进技术、工业产品、基础设施建设等，在“一带一路”的助推下，两国经贸合作还有很大潜力。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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